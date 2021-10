Kolumbijas bruņotajos grupējumos ir vairāk nekā 10 000 locekļu

Šos grupējumus sastāda no FARC atšķēlušies kaujinieki, kreiso partizānu grupējums "Nacionālās atbrīvošanas armija" (ELN) un labējie paramilitārie grupējumi.

Apmēram 5200 ir no FARC atšķēlušies kaujinieki, lai gan 85% no viņiem ir savervēti no jauna kopš miera līguma parakstīšanas. Šiem kaujiniekiem nav vienotas pavēlniecības, bet lielākā daļa no viņiem sastāda divus galvenos grupējumus - "Bloc suroriental" ("Dienvidaustrumu bloks") ar 2700 locekļiem un "Bloc Segunda Marquetalia" ar 2000 locekļiem.

Atšķirīgie grupējumi darbojas neatkarīgi, bez atpazīstama "sacelšanās projekta vai kara scenārija" pret Kolumbijas valsti.

Vienīgais oficiāli atzītais partizānu grupējums ir ELN ar 2450 locekļiem, kuru iedvesmojis nelaiķa marksistiskais revolucionārs Če Gevara. ELN ir organizēta "astoņās frontēs un centrālajā pavēlniecībā", teikts ziņojumā.

INDEPAZ ziņojumā konstatēts, ka ELN tikai koncentrējas uz "savu ietekmes zonu aizsardzību" un šim grupējumam nav politisku mērķu.

Labējos paramilitārajos grupējumos ir apmēram 2500 locekļu. Šie grupējumi tika izveidoti 20.gadsimta deviņdesmitajos gados cīņai pret kreisajiem partizāniem un ir apsūdzēti dažādos noziegumos, tostarp narkotiku tirdzniecībā, slepkavībās un izspiešanā.