Krievijā iesmej par Habarovskas gubernatora svēto inaugurācijas ceremoniju

Pirms pusotras nedēļas notikušās Krievijas Domes un pašvaldību vēlēšanas novērotāji pat ar neapbruņotu aci uzskata par falsificētām un “nozagtām” par labu “Vienotajai Krievijai” un prezidentam Vladimiram Putinam. Īpašu vietu visā šajā politiskajā teātrī ieņem Tālie Austrumi – Habarovskas apgabals, kurš pērn bija kļuvis par Krievijas opozīcijas protestu centru, kur vietējie rīkoja vienu demonstrāciju pēc otras, lai atbalstītu arestēto un it kā pirms 15 gadiem veikto slepkavību pasūtīšanā vainoto gubernatoru, Liberāldemokrātiskās parijas biedru Sergeju Furgalu, un iestātos pret viņa nomešanu no amata. Lai nomierinātu tautu Putins par Habarovskas gubernatoru iecēla Furgala partijas biedru, Valsts Domes deputātu Mihailu Degtjarevu, kurš nu ar 57% balsu esot pārvēlēts šajā amatā.

Spļāviens sejā

Daudzi habarovskieši uzskata, ka viņa – “Vienotās Krievijas” kabatas opozīcijas partijas biedra ievēlēšana un gratulēšana ir kā “spļāviens sejā” tiem, kas iestājas pret Krievijā valdošo režīmu. Pie tam Degtjarevs drīz vien pēc viņa nosūtīšanas uz Habaravosku pērnā gada vasarā paziņoja, ka visi Habarovskā rīkotie protesta mītiņi ir “ārzemnieku” organizēti.

Degtjareva gratulēšana līdzinājās absurda teātrim. Sākot jau ar to, ka viņš uz savu inaugurācijas ceremoniju vietējā Muzikālajā teātrī devās pa no cilvēkiem “attīrītu” laukumu un “skrēja” pa pilnīgi tukšām teātra hallēm un kāpnēm, ik pa brīdim paklanoties un “neredzamajam cilvēkam” sakot: “Paldies par atbalstu!”.

Tad nu jaunizceptais gubernators ietraucās pārpildītā teātra zālē, sportiski uzskrēja uz skatuves un sāka saņemt apsveikumus. Jāpiebilst, ka tikai mazliet vairāk par pusi no nobalsojošo balsīm saņēmušais apsveikumus par savu uzvaru saņēmis teju vai simtprocentīgi no visiem: sākot no hokeja komandas “Amūra” un beidzot ar Habarovskas un Pieamūras pareizticīgo metropolītu Artēmiju (laicīgajā vārdā – Aleksandrs Sņigurs). Te nu jāteic, ka dziļi maldīgs ir uzskats, ka sports un reliģija ir ārpus politika.

Dīvainā metropolīta svētība

Sevišķi uzjautrinoša reliģijas vērotājiem šķita pareizticīgo hierarha uzruna inaugurācijas ceremonijā, kuras pilnu tekstu publicējis metropolijas preses dienests:

Mihaila Degtjareva svētā inaugurācija un citi Krievijas vēlēšanu paradoksi (radio “Svoboda”):

“Cienījamais Mihail Vladimirovič, es sirsnīgi apsveicu jūs ar ievēlēšanu mūsu reģiona vadītāja amatā. Paldies Dievam, ka lielākā daļa šajā reģionā dzīvojošo cilvēku balsoja par jums. Tas apstiprināja prezidenta lēmuma iecelt jūs par Habarovskas apgabala vadītāju pareizību. Austrumu gudrība saka: “Nonākšana virsotnē ir tikai puse no panākumiem”, un, lai paliktu tajā, jums ir vajadzīgas tiesības valdīt un rūpēties par tiem cilvēkiem, kurus Dievs jums ir uzticējis. Izlūdzos Dieva svētību jums un jūsu komandai. Spēku, enerģiju un gudrību mūsu zemes labklājībai un cilvēku stiprināšanai dievbijībā un tīrībā.”

Pēc tam metropolīts gubernatoram pasniedza Jēzus Kristus svētbildi, kuru laicīgais vadonis vienu reizi noskūpstīja, lai pēc tam trīs reizes svēto skūpstu dotu baznīcas hierarham.

Radio “Svoboda” (“Brīvība”) ironizē par metropolīta Artēmija citēto austrumu gudrību: “Nonākšana virsotnē ir tikai puse no panākumiem”, uzsverot, ka hierarham nepienākas citēt kādu anonīmu citātu, kurš ņemts nez no kādām garīgām mācību praksēm un uz kuru nav atsauces kristīgajā literatūrā. Un vēl – kā metropolīts varēja zināt, ka Degtjareva ievēlēšana notika ar Dieva Tā Kunga svētību, lai Visaugstākais tādā veidā pārliecinātos par Putina lēmuma patiesumu?

Interesanti ir tas, ka trīs dienas pirms inaugurācijas – 21. septembrī Degtjarevs kopā ar metropolītu piedalījās pareizticīgo dievnama iesvētīšanā tieši pretī Habarovskas lidostai. Tad jaunizceptais gubernators teica:

“Izejot no lidostas, ceļotājiem būs liels prieks vispirms redzēt pareizticīgo baznīcu. Viņiem tā būs zīme, ka šeit dzīvo kristieši, kuri godā tradīcijas, dzīvo dievbijīgu dzīvi un mīl Krieviju. Es priecājos par šo notikumu un novēlu jums ticību, cerību un mīlestību.”

Jaunā pareizticīgo dievnama iesvētīšana pie Habarovskas lidostas (Habarovskas TV):

Te nu jāteic, ka šāda gubernatora pareizticīgo lomas uzsvēršana apgabala reliģiskajā dzīvē nav diez ko korekta, jo vēl samērā nesen pašvaldības lapā varēja lasīt, ka patiesībā pareizticīgie tur būtu tā kā mazākumā. No novadā darbojošamies 160 reliģiskajām organizācijām tikai 48 bija pareizticīgo, bet 87 pārstāvēja dažādas protestantu denominācijas (evaņģēliskos kristiešus, baptistus, reformatorus, luterāņus, adventistus, metodistus). Tāpat reģionā darbojas arī katoļi, jaunapustuļi, vecticībnieki, mormoņi, jehovieši, Mozus ticīgie, bahajisti, budisti, musulmaņi un krišnaīti.

Salatētis, mēnešreizes un lamuvārdi

Vienlaikus jāpiebilst, ka jaunais Habarovskas gubernators Mihails Degtjarevs ir visnotaļ odioza persona Krievijas politikā. 1981. gadā dzimušais politiķis ir sportisks, vairākas reizes izcīnījis paukošanas čempiona titulu Samāras apgabalā, apbalvots ar Aizsardzības ministrijas medaļām par Krimas “atkalatgūšanu” Krievijas sastāvā, piedalījies krievu militārajās operācijās Sīrijā.

Saistītās ziņas Habarovskas apgabala gubernatoram izvirzīta apsūdzība Habarovskā cilvēki pauž atbalstu aizturētajam gubernatoram: "Maskava, atdod mums Furgalu" Habarovskā protestētāji pieprasa tiesu Putinam

Būdams Valsts Domes deputāts, viņš izskatīšanai iesniedzis visnotaļ odiozus likumprojektus, piemēram, par to, lai par Krievijas himnu atzītu cara laika “Bože, Carja hraņi!” (“Dievs, sargi Caru!”), bet pašreizējo Krievijas karogu nomainītu pret impērijas melndzeltenbalto impērijas flagu. Tāpat viņš vēlējies, lai sievietēm piešķirtu oficiālas brīvdienas viņu “kritiskajās dienās”, apstiprinātu valsts standartu (“gostu”) Salatētim un Sniegbaltītei, aizliegtu ārzemju kompānijām izmantot vārdu “vodka” (krieviskais degvīna nosaukums), kā arī sastādītu sarakstu ar “mātes” lamuvārdiem, par kuru lietošanu draudētu tiesas darbi.

22 Foto Tūkstoši Habarovskā iziet ielās, lai paustu atbalstu aizturētajam gubernatoram Furgalam +18 Skatīties vairāk