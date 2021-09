Viņi atradās pašā augšā, bet izdzīvoja. Kā? Traģiskā 11. septembra pieredze

Pagājuši 20 gadi, bet par traģiskajiem 2001. gada 11. septembra notikumiem ASV joprojām ir daudz neskaidrību. Tomēr tas nemaina faktu, ka bojā gāja teju 3000 amerikāņu. Braiens Klārks ir viens no retajiem, kuram izdevās izglābties no nāves, kad Pasaules tirdzniecības centra dvīņu torņos ietriecās divas no nolaupītajām pasažieru lidmašīnām.