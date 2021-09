Francijā dārglietu zagļi izmanto elektrošoku, bēg ar motorolleri, tiek sašauti, bet kopā nozog 14 miljonus vērtu bižutēriju pusotra mēneša laikā

Uzbrukums luksusa veikalam Francijas galvaspilsētas sirdī noticis ap pusdienlaiku, un policisti notikuma vietā ieradušies neilgi pēc tam.

Aizdomās turamie pēc laupīšanas bēguši pelēkā BMW automašīnā, taču divi no tiem centās pamest notikuma vietu ar motorolleriem. Vienu no bēgļiem iznācis aizturēt pēc tam, kad policija to sašāvusi kājā.

Vēlāk zagļi BMW pameta. Vēl viens aizdomās turamais, kurš bēdzis ar automašīnu, tika atrasts slēpjamies autostāvvietā pie rosīgā “Les Halles” iepirkšanās centra netālu no Luvras muzeja.

Šī bija viena no nesenākajām juvelierizstrādājumu zādzībām Parīzē šīs vasaras laikā.

27. jūlijā kāds vīrietis nozaga divus miljonus eiro vērtus dārgakmeņus no “Chaumet” luksus veikala un no notikuma vietas aizbēga ar elektrisko motorolleri. Nākamajā dienā policija viņu arestēja un lielākā daļa mantu tika atgūtas.

Pēc tam, 3 dienas vēlāk, divi vīri, bruņojušies ar elektrošoka aparātu un asaru gāzi, devās uz “Dinh Van” veikalu, nolaupot aptuveni 400 000 eiro no kases, kā arī dārglietas 2 miljonu eiro vērtībā. Šobrīd šie zagļi vēl nav aizturēti.