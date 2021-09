Narkotikas un noslēpumaini sponsori: no kurienes talibi saņem naudu?

Pēc ASV aplēsēm 2021. gada vidū “Taliban” grupējumu veidoja 70 līdz 100 tūkstoši kaujinieku; par aptuveni 30 tūkstošiem vairāk nekā pirms desmit gadiem. Lai uzturētu šāda lieluma karaspēku, nepieciešamas ievērojamas finanses.

Kā norādījusi ANO, lielāko daļu finansējuma talibu grupējums gūst no kriminālām aktivitātēm, tostarp narkotiku tirdzniecības, cilvēktirdzniecības, prostitūcijas, kā arī no nodokļu ieņēmumiem vietās, ko grupējums patlaban pārņēmis.

Cik bagāti ir talibi, un kur viņi gūst naudu?

Grupējumam ir rūpīgi izplānots finanšu tīkls un nodokļu sistēma. Turklāt viņi ir nodrošinājušies ar vairākiem ieņēmumu avotiem. Lai gan precīzi skaitļi par nemiernieku grupējuma finansēm nav zināmi, dažādas organizācijas ir mēģinājušas veikt aprēķinus.

Pēc ANO aplēsēm talibu ieņēmumi pēc 2011. gada ik gadu bijuši vismaz 400 miljoni ASV dolāru (337 miljoni eiro). Tomēr jau 2018. gadā skaitlis ievērojami pieaudzis līdz 1,5 miljardiem (1,264 miljardi eiro).

Ārējie ziedojumi

Domājams, ka vislielākie ziedotāji talibu grupējumam ir privātpersonas vai organizācijas no Pakistānas, Saūda Arābijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Kataras.

Turklāt vairākas afgāņu un ASV amatpersonas jau sen vainojušas vairākas valstis par talibu sponsorēšanu, tostarp Pakistānu, Irānu un Krieviju. Tomēr pašas valstis to noliedz.

Šie privātie avoti talibiem sniedz būtisku daļu no viņu kopējā finansējuma, un eksperti lēš, ka tas kopā varētu būt ap 500 miljoniem ASV (421 miljons eiro) dolāru gadā.

Narkotiku tirdzniecība

Daļu talibu kaujinieku grupējuma kopējo naudu nodrošina nodokļi, tos iekasējot arī par nelegālo narkotiku tirdzniecību. Pērn nodokļos viņi iekasējuši 160 miljonus ASV dolāru.

Afganistāna ir galvenais opija ražotājs visā pasaulē. To izmanto narkotiskās vielas heroīna ražošanā. Kā vēsta medijs “Politico”, 90% no visas pasaules nelegālā opija piedāvājuma 2020. gadā ražojuši afgāņu lauksaimnieki.

Turklāt opija ražas novākšana nodrošinājusi teju 120 tūkstošus darba vietu Afganistānā 2019. gadā, vēsta ANO dati.

Talibi ietur 10% nodokli no opija audzētājiem, turklāt sava nodeva jāsniedz arī ražotnēm, kur opiju pārstrādā heroīnā, kā arī tirgotājiem, kas to nelegāli izplata.

Afgāņu zēns Kandaras provincē magoņu laukā, kur notiek opija ieguve. (Foto: AP/Scanpix)

Tiek lēsts, ka talibu ikgadējie ieņēmumi no nelegālo narkotiku biznesa varētu būt 100 līdz 400 miljoni ASV dolāru. Tomēr saskaņā ar ANO aprēķiniem 2020. gadā viņu ieņēmumi no opija tirgus vien pārsnieguši vairāk nekā 460 miljonus ASV dolāru (387 miljonus eiro).

Paši talibi gan noliedz savu iesaisti narkotiku industrijā, un tagad, kad viņi pārņēmuši kontroli pār Afganistānu, grupējums paziņojis, ka jaunā valdība aizliegs opija kultivēšanu. Arī neilgu periodu 2000. gadā, kad talibi bija pie varas Afganistānā, narkotiskās vielas ražošana bija aizliegta.

Derīgie izrakteņi

Tiek lēsts, ka Afganistānas derīgie izrakteņi ir vairāk nekā vienu triljonu ASV dolāru (842,354 miljardu eiro) vērti. Starp tiem ir alumīnijs, varš, litijs un zelts. Derīgo izrakteņu ieguve konfliktu dēļ gan ir niecīga, turklāt liela daļa no tās tiek veikta nelegāli.

2014. gadā ANO ikgadējā ziņojumā pavēstīja, ka talibi togad ir saņēmuši vairāk nekā 10 miljonus ASV dolāru (8,4 miljonus eiro) no aptuveni 30 nelegālo raktuvju ieņēmumiem Afganistānas Helmandas provincē.

Afgāņu strādnieki smaragda raktuvēs netālu no galvaspilsētas Kabulas 2007. gadā. Liela daļa no Afganistānas derīgajiem izrakteņiem netiek izmantoti nemieru dēļ. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Izspiešana

Talibi daļu savas naudas iegūst arī ar vardarbīgiem paņēmieniem un draudiem pret iedzīvotājiem. Piemēram, viņi iekasē nodevas no cilvēkiem, kas pārvietojas pa viņu kontrolēto zonu ceļiem, nereti nonākot līdz vardarbībai.

2018. gadā talibi atklātā vēstulē pavēlēja afgāņu tirgotājiem maksāt nodokļus par dažādām precēm, tostarp degvielu un būvmateriāliem, ieceļojot grupējuma kontrolētajās zonās.

Tomēr pēdējos gados talibi aizvien vairāk ieņēmumus guvuši no jauniem avotiem. Viņi sev paņēmuši 10% no ieņēmumiem par legāli ražotajiem lauksaimniecības produktiem sevis kontrolētajās zonās, kā arī no dažādu uzņēmumu peļņas.

Pēc Afganistānas valdības gāšanas, talibi tagad kontrolē visus galvenos valsts ceļus, kā arī tās robežas, tādējādi gūstot jaunus ieņēmumu avotus no importa un eksporta.

Ņemot vērā, ka Afganistāna līdz šim ir būtiski paļāvusies uz ārējo finansiālo un militāro palīdzību, ekonomisti apšauba, ka grupējums "Taliban" spētu tur izveidot stabilu ekonomiku.

14 Foto Kā Kabulā paiet pirmās dienas pilnīgā talibu kontrolē +10 Skatīties vairāk

17 Foto Talibi apskata, ko aiz sevis Kabulas lidostā atstājuši ASV karavīri +13 Skatīties vairāk