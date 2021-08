Vecāki, kas kopā ar savām atvasēm bija ieradušies rāpuļu veikalā nosvinēt dzimšanas dienu, iemūžinājuši dramatisko notikumu. Video redzams, kā aligators negaidīti sāk uzbrukt savai kopējai Lindsijai Bulai. Bērni, kas atradās aiz aizsargstikla, noskatījās uz to kā sieviete cīnās ar milzīgo dzīvnieku, kas iekampies viņas rokā.

Pēc tam, kad Bulai palīgā metās blakusesošais vīrietis, viņa tika atbrīvota no aligatora tvēriena. Vīrietis neminstinoties metās ūdenī, uzkāpa virs dzīvnieka un cieši to saturēja, atbrīvojot sievieti no aligatora tvēriena.

Pati sieviete gan teikusi, ka dzīvnieks, kurš nosaukts par Dārtu Geiteru, iesdvesmojoties no filmas “Zvaigžņu kari”, ir kā “daļa no ģimenes”, un viņš netiks nekādi sodīts.

Lindsijai pēc incidenta nācies doties uz slimnīcu, kur viņai tika operēta sakostā roka, tomēr viņa turpina aizstāvēt Dārtu. “Mēs cīnīsimies, lai viņu paturētu. Kamēr viņš ir mūsu aprūpē, tas ir mūsu lēmums nepiemērot viņam nekādas sekas. Viņš vienkārši uzvedās kā dzīvnieks.”

Pirms negadījuma Bula ar aligatoru bija strādājusi jau vairāk nekā trīs gadus. Viņam bija iemācītas dažādas komandas, tostarp pat nobučot Lindsijas seju.

“Es viņu mīlu. Viņš ir kā ģimenes loceklis,” viņa stāsta. “Visi, kas tur strādā, tā jūtas. Visi mīl Dārtu.”

Dzīvnieku kopēja uzskata, ka incidents noticis, jo aligators kļūdaini nodomājis, ka viņas roka ir vistas gabaliņš.

“Kamēr viņš ir ar mums, viņš nav bīstams,” saka rāpuļu veikala “Scales & Tales” īpašnieks Šeins Ričins. “Viņam vienkārši bija slikta diena.”

Ričins gan piebilda, ka viņa atļauja uzturēt aligatoru šobrīt tiek pārskatīta, tomēr viņš cer, ka tā netiks atņemta.

Dzīvnieku tiesību aizstāvji, organizācija PETA ir pieprasījuši, lai uzņēmums tiktu slēgts.