Manevros piedalījušies tanki, artilērija un droni, un to mērķis bijis "gūt pieredzi cīņā ar terorismu kalnu reģionos".

Tadžikistāna un Ķīna bažījas, ka līdz ar talibu nākšanu pie varas Afganistānā drošības situācija reģionā var pasliktināties, bet teroristu šūniņas var nonākt pāri robežai to teritorijās.

Pēdējo nedēļu laikā Tadžikistāna pieredzējusi bēgļu pieplūdumu no Afganistānas.

Tadžikistāna šomēnes jau rīkojusi kopīgus manevrus ar Uzbekistānu un Krieviju.

Šo manevru laikā atstrādāta taktika, kā nepieļaut kaujinieku iefiltrēšanos no kaimiņvalstīm.

Ķīna pieprasījusi, lai talibi sper soļus pret teroristu grupējumiem un separātistiem, kas darbojas Afganistānā.

Pekina īpaši ir satraukta par to, ka daži no šiem grupējumiem varētu iesaistīties cīņā par musulmaņu uiguru apdzīvotās Siņdzjanas atdalīšanos no Ķīnas.

Kā ziņots, noslēdzoties ASV un citu ārvalstu militāro kontingentu izvešanai no Afganistānas, talibi šomēnes izvērsa vispārēju uzbrukuma operāciju un īsā laikā savās rokās sagrābuši faktiski visu valsts teritoriju, bet svētdien viņu rokās krita arī Kabula.

Afganistānas līdzšinējais prezidents Ašrafs Gani svētdien valsti atstājis.

Talibu kontrolē vienīgi nav nonākusi Pandžšīras province, kur talibu oponenti cenšas izveidot pretošanās centru radikālo islāmistu režīmam.