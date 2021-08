Sabiedrības puvekļi un apkaunojums: Pakistānā nofilmē, kā simtiem vīriešu uzbrūk vienai sievietei

Šokējošais uzbrukums nofilmēts vairākos videomateriālos, kas izplatīti sociālajos tīklos. Tajos redzams, kā vīriešu bars sagrābj sievieti un sāk viņu mētāt cauri pūlim, plēšot viņas drēbes un aizskarot viņu.

Sieviete policijā iesniegusi sūdzību pret 300 līdz 400 neidentificētām personām. Pirms uzbrukuma viņa parkā filmējusi video, kuru vēlāk publicēt sociālajā vietnē "TikTok".

“Pūlis mani vilka uz visām pusēm, saplēšot drēbes. Mani meta gaisā. Viņi nežēlīgi man uzbruka," teikts policijai adresētajā iesniegumā. Cietusī arī apgalvo, ka uzbrukumā viņai nozagta nauda, auskari un telefons.

Atsevišķi avoti vēsta, ka cietusī esot valstī pazīstama ar saviem "TikTok" video, bet uzbrucēji esot bijuši viņas fani, kuri gribējuši savu elku satikt.

Uzbrukums Pakistānas sabiedrībā izraisījis riebuma un dusmu vilni. Valsts informācijas ministrs Favads Čadri sacīja, ka šobrīd notiek aizdomās turamo aresti. Daži uzbrucēji identificēti, pateicoties videonovērošanas kamerām un aculiecinieku liecībām. "Mēs strādājam pie lietas pilnu jaudu. Ir informēts arī premjerministrs," sacīja Čadri.

Cilvēktiesību aktīvisti, politiķi un sabiedrībā populāras personas paudušas sašutumu par uzbrukumu. Pakistānas Tautas partijas priekšsēdētājs Bilavāls Zardārī Buto sacīja, ka par notikušo vajadzētu "kaunēties katram pakistānietim" un ka tas "parāda puvekļus sabiedrībā".

Pakistāniešu dziedātājs Farhans Saīds norādīja, ka viņa sirds lūzt aiz niknuma par to, ka "šīs valsts vīrieši katru otro dienu turpina darīt šīs briesmīgās darbības". Ir arī tādi, kuri uzskata, ka sieviete šajās darbībās piedalījusies labprātīgi, lai vairotu popularitāti.

Savukārt Pakistānas senatore Šerija Rehmana sacīja, ka nesen notikušais uzbrukums parāda, ka vardarbība pret sievietēm valstī tikai pieaug.

"Vairums gadījumu tiek ignorēti vai pazūd šajā patriarhālajā kultūrā, kas paredz upuri apklusināt," viņa sacīja.

Saskaņā ar organizācijas "Thomson Reuters Foundation" datiem, Pakistāna ir sestā sievietēm bīstamākā valsts pasaulē. Vien 3% izvarošanas gadījumu novesti līdz reālam rezultātam un sodam.

Sakarā ar pieaugošo noziedzību pret sievietēm nesen uzmanības centrā nokļuva arī Pakistānas premjerministra Imrana Hana izteikumi, ka izvarošanas un uzbrukumu skaits pieaugot sieviešu ģērbšanās stila un uzvedības dēļ. "Ja sieviete valkās knapas drēbes, viņa iespaidos vīriešus, ja vien viņi nav roboti," jūnijā intervijā sacīja Hans.

"Ja jūs kārdinat sabiedrību - un visiem šiem jaunajiem puišiem nav, kur likties - tam būs sekas."

Pakistānas premjerministrs Imrans Hans

Zināms, ka sievietes, kuras cīnās pret vardarbību un Pakistānas patriarhālo sistēmu, nereti saskārušās ar pretreakciju, tiekot apsūdzētas par nepatiesu zaimošanu un vulgaritāti.

Ikgadējā sieviešu gājiena "Aurat March" organizatori saskārušies ar reliģisko grupējumu un policijas pretestību. Viena no gājiena organizatorēm, pret kuru policijā ierosinātas pat astoņas dažāds lietas, sacīja: "Valdībai šī problēma ir jāuzskata par valsts krīzi. Es patiešām ceru, ka valdība pēc visiem šiem incidentiem pārstās vainot upurus. Viņiem vajadzētu iesaistīties sieviešu kustībā pret valstī pieaugošo vardarbību pret sievietēm."

Kāda studente no Lahoras Nacionālās mākslas koledžas, vēloties saglabāt anonimitāti, "The Guardian" pastāstīja, ka sievietes Pakistānā dzīvo bailēs no uzbrukumiem, tostarp seksuālās vardarbības, kā arī baidoties tikt vainotas jebkāda veida noziegumos.

“Pirms došanās ārā man ir divreiz jāpārdomā, ko vilkt mugurā, lai es neizskatītos provokatīvi taksometra vadītāja priekšā. Iešana uz darbu ir kļuvusi par ekstrēmu sporta veidu, jo vienmēr ir jādomā divreiz, nevienu brīdi nedrīkst zaudēt modrību," viņa stāsta.

