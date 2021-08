Rozā smiltis Sardīnijas pludmalē (Foto: RooM the Agency / Alamy/ Vida Press)

Smilšu zagļus Sardīnijā nebaida pat iespaidīgie sodi

Katru vasaru no Sardīnijas pludmalēm tiek izvesti tonnām smilšu, neskatoties uz to, ka jau kopš 2017. gada tas ir stingri aizliegts, raksta "The Guardian".