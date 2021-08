Čemberlina akmens tiek pārvietots uz citu vietu (Foto: AP/Scanpix)

Lai neaizskartu vietējo jūtas, Viskonsīnā no studentu pilsētiņas aizvāc 40 tonnu smagu akmeni

Viskonsīnas Universitātei no studentu pilsētiņas teritorijas nācies aizvākt 42 tonnas smagu akmeni, jo daļa studentu to uzskatīja par rasisma simbolu, ziņo "New York Post".