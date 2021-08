Krievijas tiesa amerikāņu investoram Maiklam Kalvi piespriež nosacītu cietumsodu

Maskavas Meščanskas rajona tiesa Kalvi piesprieda piecu gadu sešu mēnešu nosacītu cietumsodu, bet franču baņķierim Filipam Delpālam - četru gadu sešu mēnešu nosacītu cietumsodu. Vēl pieciem apsūdzētajiem no Krievijas piespriesti dažāda termiņa nosacīti cietumsodi. Visiem notiesātajiem noteikts piecu gadu pārbaudes laiks.

Notiesātie savu vainu nav atzinuši.

Kalvi paziņoja, ka "uzskata spriedumu par nožēlas vērtu un ļoti negodīgu" un ka apspriedīsies ar savu advokātu par tālāko rīcību.

"Ir vienkārši šausmīgi tikt notiesātam par noziegumu, kas nav noticis," pēc sprieduma pasludināšanas teica amerikāņu investors Maikls Kalvi. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Prokuratūras izvirzītajās apsūdzībās teikts, ka Kalvi un pārējie apsūdzētie izlaupījuši līdzekļus lielā apmērā no Krievijas bankas "Vostočnij", kurā Kalvi investīciju kompānijai "Baring Vostok" piederēja akciju kontrolpakete. Kalvi saņēmis no bankas 2,5 miljardu rubļu (aptuveni 30 miljoni eiro pēc toreizējā kursa) aizdevumu, bet bankai nodevis savas akcijas kompānijā IFTG, kuru vērtība, pēc Kalvi sniegtajām ziņām, atbildusi aizdevuma vērtībai, savukārt apsūdzībā teikts, ka to vērtība bijui daudz mazāka.

Kalvi apsūdzībai nepiekrīt.

"Tiesa diemžēl negribēja vai nespēja saprast lietas būtību, ka nav cietušā, nav kaitējuma un nav labuma guvēja. Tiesnesis vienkārši vārds vārdā atkārtoja prokuratūras izvirzīto apsūdzību. Tiesai tika iesniegti simtiem pierādījumu, ka es un mani kolēģi rīkojāmies pilnīgi likumīgi un bankas "Vostočnij" interesēs," pēc sprieduma pasludināšanas teica Kalvi.

Tomēr viņš atzina, ka, ņemot vērā tendenci, ka Krievijā tiesas mēdz atbalstīt prokuratūras nostāju, "salīdzinot ar lielāko daļu lietu, nosacīta cietumsoda piespriešana ir jau gandrīz uzvara".

"Bet, no otras puses, ir vienkārši šausmīgi tikt notiesātam par noziegumu, kas nav noticis. Un tas, ka esmu atzīts par vainīgu līdzekļu izlaupīšanā, man neapšaubāmi ir ļoti apvainojoši kā profesionālim investīciju jomā ar godīgu reputāciju, kas veidota vairāk nekā 25 gadus," piebilda Kalvi.

Pēc aizturēšanas 2019.gada februārī Kalvi pavadīja apcietinājumā divus mēnešus, pēc tam atradās mājas arestā, taču pagājušā gada novembrī tika atbrīvots.

Pagājušā gada 28.oktobrī "Baring Vostok" un tās bijušie partneri panāca mierizlīgumu bankas "Vostočnij" lietā. Tas paredz, ka "Baring Vostok" bankai "Vostočnij" atmaksās 2,5 miljardus rubļu.

Vairāki prominenti Krievijas biznesa pārstāvji publiski pauduši atbalstu Kalvi, norādot, ka šī lieta ir komerciāls strīds un tai nav krimināla rakstura.

Krievijas un Francijas Tirdzniecības un rūpniecības palātas prezidents Emanuels Kidē piektdien spriedumu nodēvēja par ārkaŗtīgi šokējošu un sacīja, ka tas var negatīvi ietekmēt Krievijas tēlu.

"Baring Vostok" ir investīciju kompānija, kas specializējas ieguldījumos Krievijā un citās NVS valstīs. Tā investējusi tādos Krievijas uzņēmumos kā "Vimpelkom", "STS Media" un "Yandex".