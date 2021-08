"Snickers" Spānijā pēc smagas kritikas par homofobiju atsauc kontroversālo reklāmu

Kontroversālā 20 sekundes garā reklāma tika izņemta no aprites, un “Snickers” pārstāvji atvainojušies par “pārpratumiem, ko tā izraisījusi”.

Reklāmā redzams spāņu influenceris Aless Džibaja, kurš bārā pasūta “seksīgu apelsīnu sulu”. Tikmēr viņam blakusstāvošais draugs un bārmenis redzami ar izbrīnītām sejas izteiksmēm.

Bārmenis apelsīnu sulas vietā tomēr pasniedz influencerim “Snickers” saldējumu. Pēc viena kumosa Džibaja pārvēršas par vīrieti ar bārdu un dobju balsi.

“Labāk?” viņa draugs pavaicā. “Labāk,” atbild vīrietis, kamēr ekrānā parādās slavenais sauklis: “Tu neesi tu pats, kad esi izsalcis”.

El REPUGNANTE anuncio PLUMÓFOBO de Snickers. pic.twitter.com/bxtgMHh44e — Gato (@gamomena) August 4, 2021

Reklāma saņēma smagu kritku. Daudzi paziņoja, ka turpmāk neiegādāsies “Snickers” produktus. Spānijas lesbiešu, geju un biseksuāļu federācija šo reklāmu nosodīja, sakot, ka tas ir “nožēlojami un bēdīgi, ka vēl aizvien pastāv kompānijas, kas baro stereotipus un reklamē homofobiju.”

Spānijas vienlīdzības ministre Irēna Montero savā “Twitter” profilā komentēja: “Es gribētu zināt, kuram likās laba ideja izmantot homofobiju kā biznesa stratēģiju. Mūsu sabiedrība ir dažāda un toleranta. Cerams, ka tie, kas ir atbildīgi par to, ko mūsu sabiedrība redz un dzird reklāmās un televīzijas ekrānos no šī mācīsies.”

Ceturtdien “Snickers” pārstāvji Spānijā paziņoja, ka nekavējoties atsauks šo reklāmu un atvainojās “par pārpratumiem”, ko tā varētu būt radījusi.

“Mēs šajā reklāmā gribējām vieglā un bezrūpīgā veidā parādīt, ka izsalkums var izmainīt cilvēka raksturu,” teikts “Snickers” preses paziņojumā. “Mēs nevēlējāmies stigmatizēt ne kādu cilvēku, ne cilvēku grupu.”

“Mars Wrigley”, kas ir “Snickers” mātes uzņēmums, preses pārstāvis sacīja: “Mēs no visas sirds gribam atvainoties par jebkādiem pāridarījumiem, ko irzaisīja šī reklāma. Mēs atzīstam, ka mēs kļūdījāmies un esam to izņēmuši no interneta. Mēs ļoti nopietni uztveram vienlīdzīgas tiesības. Mēs vēlamies, lai pasaulē ikviens var būt brīvs, un mēs ticam, ka mums kā darba devējiem un reklāmu veidotājiem ir atbildība šādas pasaules veidošanā. Mēs izmantosim šo iespēju ieklausīties un mācīties no šīs kļūdas, lai turpmāk rīkotos labāk.”