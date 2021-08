Ja jūnija sākumā nedēļā Minskā ielidoja tikai viena lidmašīna no Irākas galvaspilsētas Bagdādes, tad tagad jau septiņas (vienu papildreisu nolemts atklāt piektdien, 6. augustā). Plānots, ka augustā no Irākas uz Minsku izlidos vēl divi avioreisi no pilsētām, kur iepriekš nenotika tiešā satiksme ar Baltkrieviju: no 5. augusta – no Basras (pēdējā brīdī gan to atcēla), bet 7. augustā plānots atklāt reisu no Erbīlas. Visos reisos izmanto „Boeing 738”, kuros maksimālā pasažieru ietilpība ir 189 lidotgribētāji. Tas nozīmē, ka nedēļas laikā no Irākas uz Minsku maksimums var atlidot 1701 pasažieris.

Ja klāt pierēķina arī iknedēļas reisus no tādām valstīm kā Mongolija, Kazahstāna, Uzbekistāna, Armēnija, Turkmenistāna, Tadžikistāna un citām, kur pasažieru kontrole var nepakļaujas augstajiem Eiropas standartiem, tad var noprast no kurienes Baltkrieviju pārplūdina bēgļu tūkstoši, kuri raujas uz Eiropas Savienību.

Minskas lidostas mājaslapā rakstīts, ka visus reisus uz un no Irākas apkalpo tikai un vienīgi Irākas aviokompānijas - „Fly Baghdad” un „Iraqi airways”. „Fly Baghdad” mājaslapā biļeti uz tuvāko Minskas avioreisu var nopirkt par 459,80 ASV dolāriem jeb 388,20 eiro.

Eiropas Savienības vēstnieks Irākā Mārtins Huts, atsaucoties uz vairākiem avotiem, trešdien, 4. augustā, gan paziņojis, ka lidojumus no Irākas uz Minsku varētu atcelt: „No vairākiem avotiem esam dzirdējuši, ka nākamo desmit dienu laikā lidojumi ir atcelti. Šķiet, ka tā ir ļoti uzticama informācija. Šķiet, ka šī informācija nodota no „Iraq Airways” visām valsts ceļojumu aģentūrām”.

Tomēr, ja pašreiz internetā (vismaz no Latvijas) nevar nopirkt biļetes uz Minsku no Bagdādes uz „Iraqi airways” reisiem, tad uz lidsabiedrības „Fly Baghdad” reisiem, kura pavisam nesen uzsāka organizēt reisus uz Baltkrieviju, to var izdarīt. Ceturtdien, 5. augustā, uz Minsku bija atcelts „Iraq Airways” reiss no Basras, bet tā vietā irākieši Minskā varēja ierasties ar „Fly Baghdad” reisu no Bagdādes.

Huts sacīja, ka Irākas valdība otrdien izveidojusi komiteju, lai izskatītu jautājumu par irākiešu migrantu plūsmu uz Lietuvu caur Baltkrieviju. ES ir iesaistīta sarunās ar Bagdādi par to, lai atgrieztu Irākā šīs valsts pilsoņus, kas nelegāli ieradušies Lietuvā, šķērsojot Baltkrievijas robežu. Tiek risinātas arī sarunas par to, lai samazinātu lidojumu skaitu no Irākas uz Minsku, bet nu irākiešu aviokompānijas vietā, kuras reisus uz Minsku cenšas samazināt, radusies cita.

Nelegālo migrantu plūsma pāri Lietuvas un Baltkrievijas robežai pēdējā laikā krasi pieaug. Kopš šā gada sākuma aizturēto nelegālo imigrantu kopskaits pārsniedzis 4000. Lielākā daļa nelegālo migrantu ir Irākas pilsoņi vai par tādiem uzdodas. Lietuvas amatpersonas uzskata, ka Baltkrievijas režīms apzināti veicina migrantu plūsmu pāri abu valstu robežai, jo Lietuva atbalsta Baltkrievijas demokrātisko opozīciju un ir sniegusi patvērumu tās līderei Svjatlanai Cihanouskai.