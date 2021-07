Krievijas vēstniecība Tallinā. (Foto: AFP/Scanpix)

Krievijas vēstniecības diplomāts Igaunijā pasludināts par "persona non grata"

Pasaulē Jauns.lv / LETA

Uz Igaunijas Ārlietu ministriju (ĀM) ceturtdien izsaukts Krievijas vēstnieks Aleksandrs Petrovs un viņam iesniegta nota, kurā teikts, ka Krievijas vēstniecības diplomāts pasludināts par "persona non grata" un līdz ar to tiek izraidīts no Igaunijas.