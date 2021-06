Speciālisti skaidro: kādēļ Anglijā šobrīd no Covid-19 "Delta" varianta arvien vairāk mirst tieši vakcinētie?

Apvienotās Karalistes Veselības un sociālās aprūpes departamenta paspārnē esošās aģentūras "Public Health England" 25. jūnijā sniegtā informācija liecināja, ka statistika paguvusi pasliktināties - miruši 43% (50 no 117), un lielākā daļa (60%) saņēmusi vismaz vismaz vienu vakcīnas devu.

Varētu izklausīties satraucoši, ka lielākā daļa cilvēku, kas mirst no inficēšanās ar Anglijā ar pašlaik dominējošo "Delta" (B.1 .617 .2) Covid-19 variantu, ir vakcinēti.

Vai tas nozīmē, ka vakcīnas ir neefektīvas? Patiesībā nebūt nē, ziņo medijs "The Guardian".

Šī statistika ir tas, kas sagaidāms no efektīvas, bet ne ideālas vakcīnas, riska profila, kurš ieskicē ievērojamas atšķirības starp vecuma grupām, kā arī līdzšinējā Apvienotajā Karalistē izvērstā vakcinācijas procesa niansēm, "The Guardian" apgalvo Kembridžā bāzētā "Winton" centra (riska un pierādījumu komunicēšana) pārstāvis, statistiķis Deivids Spiegelhalteris un Karaliskās statistikas biedrības pārstāvis Antonijs Masters.

"Iztēlojieties pasauli, kurā absolūti visi ir saņēmuši šo efektīvo, taču nebūt ne ideālo vakcīnu. Lai gan nāves gadījumu skaits būtu zems, visi mirušie, [vakcinēšanās apjoma dēļ], būtu pilnībā vakcinēti," pauž speciālisti.

"Vakcīnas nav ideālas. Pēc "Public Health England" aplēsēm divu devu efektivitāte, pasargājot personu no hospitalizācijas pēc inficēšanās ar Covid-19 "Delta" variantu, ir aptuveni 94%. Attiecīgi mēs, iespējams, varam pieņemt, ka pilnībā vakcinējoties, iegūstam vismaz 95% aizsardzību pret nāvi no Covid-19, kas nozīmē, ka nāves risks tiek samazināts līdz divdesmitajai daļai no ierastās vērtības," teikts speciālistu publikācijā.

"Taču risks mirt no Covid-19 ir ārkārtīgi atkarīgs no personas vecuma: tas mainās uz pusi ar katru sešu-septiņu gadu vecuma starpību. Tas nozīmē, ka 80 gadus vecs cilvēks, tiekot pilnībā vakcinēts, būtībā uzņemas ar Covid-19 saistīto risku, kāds tas ir nevakcinētam, aptuveni 50 gadus vecam cilvēkam – daudz zemāku, bet tomēr risku. Tieši tāpēc šādi nāves gadījumi ir gaidāmi, ņemot vērā situāciju," teikts ekspertu skaidrojumā.

Komentējot situāciju Anglijā, viņi arī norāda, ka "Public Health England" ziņojumā konstatēts, ka gandrīz trešā daļa no "Delta" varianta izraisītajiem nāves gadījumiem ir nevakcinēti cilvēki, kuri vecāki par 50 gadiem: "Tas var šķist pārsteidzoši, ņemot vērā augsto vakcīnu pārklājumu piemēram, "OpenSAFELY" lēš, ka vecuma grupā no 65 līdz 69 gadiem vairāk nekā 93% ir vakcinēti. Tomēr nabadzīgākos reģionos ir zemāka vakcinācijas aptvere. Līdzīga ir arī situācija ar atsevišķām kopienām un etniskajām grupām, kuras, salīdzinoši zemākas vakcinācijas aptveres rezultātā, arī turpmāk veidos salīdzinoši drūmāku statistiku."

Speciālisti tādēļ iesaka vakcinācijas procesus vērtēt, balstoties datos un to analītikā, nevis reaģējot uz "karstiem paziņojumiem sociālos tīklos un skaļiem virsrakstiem medijos".