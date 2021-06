Austrālija iesniedz PTO sūdzību par Ķīnas nodevām vīniem

Lēmums "aizstāvēt Austrālijas vīndarus" seko citam Austrālijas lēmumam vērsties PTO ar protestu pret Ķīnas muitas nodevām Austrālijas miežiem un saskan ar valdības "atbalstu noteikumos bāzētai tirdzniecības sistēmai", teikts valdības paziņojumā.

Valdība tomēr piebilda, ka "Austrālija paliek atvērta tiešām sarunām ar Ķīnu šī jautājuma atrisināšanai".

Šī sūdzība ir jaunākais incidents eskalētā strīdā starp Austrāliju un tās lielāko tirdzniecības partneri Ķīnu. Tā seko Austrālijas premjerministra Skota Morisona brīdinājumiem, ka viņa valdība atbildēs valstīm, kuras mēģina lietot "ekonomiskus spaidus" pret to.

Pirms nedēļas G7 samitā tika pausts aicinājums ieņemt stingrāku nostāju pret Ķīnas tirdzniecības praksi.

Ķīna pēdējos mēnešos ir noteikusi skarbas ekonomiskas sakcijas virknei Austrālijas produktu, tostarp noteikusi tarifus vai izmantojusi graujošu praksi vairākās lauksaimniecības nozarēs, ogļrūpniecībā, vīnu ražošanā un tūrismā.

Austrālijas valdībā daudzi uzskata, ka šie pasākumi ir sods par vēršanos pret Ķīnas operācijām uzspiest savu ietekmi Austrālijai, Ķīnas investīciju noraidīšanu jutīgās jomās un publiskiem aicinājumiem izmeklēt jaunā koronavīrusa pandēmijas izcelsmi.

G7 samita noslēgumā 12.jūnijā tika paziņots, ka G7 plāno vērienīgu infrastruktūras iniciatīvu trūcīgajās valstīs, šādi cenšoties radīt pretsvaru Ķīnas daudztriljonu dolāru iniciatīvai, kas tiek dēvēta par "Jauno zīda ceļu".

Šī iniciatīva "Build Back Better for the World" ("Būvēsim no jauna labāk pasaulei", B3W) tika iekļauta samita noslēguma komunikē.

Morisons savas valdības konfrontācijā ar Ķīnu ir saņēmis atbalstu no ASV, kā arī no Francijas prezidenta Emanuela Makrona.