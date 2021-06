Jauno izmeklēšanu izraisīja dokumentālā filma, kurā atklāti līdz šim nezināmi caurumi prāmja vrakā.

Pēc Zviedrijas izdarītajiem labojumiem likumā, kas aizliedza piekļuvi "Estonia" vrakam, no jūlija būs iespējams sākt vraka izpēti.

Niršanu plānots sākt šovasar, lai noteiktu, vai ir pamats tālākai izmeklēšanai.

Prāmis "Estonia", kas būvēts 1980.gadā Vācijas kuģubūvētavā "Meyer Werft", nogrima vētrainā 1994.gada 28.septembra naktī ceļā no Tallinas uz Stokholmu. Uz tā atradās 989 pasažieri un apkalpes locekļi. Tika izglābti tikai 138 cilvēki, no kuriem viens vēlāk nomira slimnīcā. Gāja bojā vai pazuda bez vēsts 852 cilvēki, bet atrasti tikai 94 bojāgājušie. Pasažieru vidū bija arī 29 Latvijas iedzīvotāji, no kuriem izglābās tikai seši.

Tā bija katastrofa ar vislielāko upuru skaitu, kas Baltijas jūrā notikusi miera laikā.

Izmeklēšanā 1997.gadā tika secināts, ka prāmis nogrima pēc tam, kad stipru viļņu triecienu dēļ salūza prāmja priekšējā viziera durvis.