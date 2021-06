Sarunas laikā NBC žurnālists Keirs Simons jautāja Putinam, vai viņš ir “slepkava”. Šādi viņš atgādināja par Baidena interviju martā, kad ASV prezidents atbildēja apstiprinoši uz ABC žurnālista jautājumu, vai viņš uzskata Krievijas prezidentu par slepkavu, vēsta “Meduza”.

Putins uz jautājumu par “slepkavu” pasmējās un sacīja: “Paklau, es esmu pieradis pie uzbrukumiem no visām pusēm un no visdažādākajām jomām ar dažādiem ieganstiem, cēloņiem, dažāda kalibra uzbrukumiem un nežēlību, un nekas no tā mani nepārsteidz.”

NBC News žurnālists uzskaitīja vairākus zināmus cilvēkus, kas pēdējo gadu laikā Krievijā nogalināti: advokāts, Krievijas nodokļu konsultans Sergejs Magņitskis, Krievijas žurnāliste Anna Poļitkovska, kādreizējais Krievijas premjerministra pirmais vietnieks Boriss Ņemcovs, kādreizējais Putina līdzgaitnieks Mihails Ļesins.

“Es negribu likties rupjš, bet tas līdzinās kaut kādām problēmām ar kuņģi, vārdiskām problēmām. Mēs atradām noziedzniekus, kuri paveica šīs darbības, daži no viņiem ir cietumā, un mēs esam gatavi turpināt darbu šajā virzienā,” viņš paziņoja.

Putins īpaši atzīmēja viņa bijušo mediju padomnieku Mihailu Ļesinu, kurš nomira ASV nesaprotamos apstākļos, nosaucot viņu par krietnu cilvēku, kurš viņam patika.

Intervijas fragments tika parādīts piektdienas vakarā, 11.jūnijā. Pārējo Putina sarunu ar NBC News plānots parādīt pirmdien, 14.jūnijā.