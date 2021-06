"Nepazīstu un negribu pazīt" - Putins komentē "Ryanair" lidmašīnas sagrābšanu un Protaseviča aizturēšanu

"Kaut kāds Romāns Protasevičs! Es viņu nepazīstu un negribu pazīt. Lai viņš dara ko vēlas – cīnās ar Lukašenko režīmu," sacīja Putins.

Putins tāpat noliedza pieļāvumus par to, ka incidentā ar lidmašīnas "Ryanair" sagrābšanu iesaistīti krievu specdienesti, un paziņoja, ka nedomā vērēt to, kas notika ar lidmašīnu: "Ja godīgi, es to nezinu."

"Es pat nevēlos šajā lietā ienīkt. Saprotiet, tas uz mums pilnībā neattiecas. Nevēlos vērtēt politiskos procesus, kas notiek Baltkrievijā," sacīja Putins.

Pēc viņa domām, labāk dot iespēju baltkrievu pusei pašai nesteidzoties tikt skaidrībā ar šo jautājumu:

"Kā man paskaidroja pats Baltkrievijas prezidents, viņš neplānoja nekādas šāda veida opēracijas. Viņiem bija informācija par to, ka šis cilvēks ir uz borta. Jau pēc tam, kad viņš atradās Baltkrievijas teritorijā, internetā parādījās viņa fotogrāfijas."

Jau ziņots, ka Baltkrievija izsaukusi globālu sašutumu, 23. maijā piespiežot Minskā nosēsties lidsabiedrības "Ryanair" reisa Atēnas-Viļņa lidmašīnai, lai aizturētu baltkrievu opozīcijas žurnālistu Romānu Protaseviču.