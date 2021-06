Baltkrievijas režīma kontrolētais televīzijas kanāls ONT ceturtdienas, 3. jūnija, vakarā pārraidījis “interviju” ar aizturēto opozīcijas medija “Nexta" bijušo galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kurā viņš nožēlo savu piedalīšanos nesankcionēto akciju organizēšanā pret Lukašenko režīmu un paziņo, ka tagad izjūt cieņu pret “vīru ar īstām tērauda olām” Aleksandru Lukašenko. Interviju viņš sniedzis bijušajam Lukašenko administrācijas darbiniekam, kādreizējam militāristam, tagad ONT darbiniekam Maratam Markovam.

Atzīšanās nav bijusi labprātīga

Krievijas opozīcijas telekanāls “Doždj” par “kinotraģēdiju” – Baltkrievijas TV interviju ar Protaseviču:

Baltkrievijas opozīcijas pārstāvji šo ONT izvairās saukt par interviju, bet gan dēvē par “filmu” vai “kinotraģēdiju”, kurā cilvēkam, kuram pie deniņiem pielikts revolvera stobrs, liek teikt to, ko vēlas teroristiskais režīms. Baltkrievijas opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas preses sekretāre Anna Krasuļina teikusi, ka izprot situāciju, kurā atrodas Protasevičs, un nav iemesla tagad viņu nosodīt, bet gan atbalstīt. Viņa kā piemēru min Izraēlas bruņoto spēku vadības priekšrakstus, kuros, lai paglābtu teroristu gūstā nonākušos karavīrus, viņiem iesaka teikt visu, ko teroristi viņiem pieprasa, lai saglabātu savu dzīvību. Tādā aspektā arī būtu jāuztver šī “intervija”.

Jau dažas stundas pēc ONT “filmas” izrādīšanas ēterā Baltkrievijas opozīcija un diaspora steidzās izteikt sapratni un atbalstu Protasevičam. Varšavā baltkrievu meitenes izbļāva sašutumu par Baltkrievijas teroristiskā režīma ietekmēšanas metodēm. Savdabīgu pienesumu Protaseviča aizstāvībai izrādīja arī kāda taro kāršu licēja, kura izzīlēja, ka bijušais “Nexta” galvenais redaktors interviju sniedzis varas iestāžu spiediena rezultātā un lai paglābtu ne tikai savu, bet arī kādas sievietes dzīvību.

Varšavā baltkrievu meitenes "izkliedz" nosodījumu Lukašenko režīmam pēc Protaseviča "intervijas" izrādīšanas:

Taro kārtis par Protaseviča “interviju”:

Romāna tēvs: “Man ir ļoti grūti”

Romāna tēvs Dmitrijs Protasevičs Maskavas opozīcijas telekanālam “Doždj” saka: “Mūsu valsts kanāla korespondentam ir vairāk tiesību nekā advokātam, kuram vairāk nekā piecas dienas nav atļauts redzēt Romānu. Ko es te varu pateikt? Tas ir patiesi šausminoši, kas notiek. Man kā tēvam ir ļoti grūti.

Ja kāds ir noskatījies šo filmu, viņš var pamanīt, ka Romānam pastāvīgi ir iekšēja cīņa starp to, ko viņš saka, un starp to, ko viņš nekad dzīvē neteiktu. Un tas ir ļoti redzams uz sejas.

Esmu pārliecināts, ka tās ir viņa vairāk nekā nedēļu ilgas uzturēšanās VDK pirmstiesas apcietinājuma telpās, iebiedēšanas un spīdzināšanas sekas.

Sākumā viņi Romānu mēģināja nožņaugt, tad piekaut, bet tagad ir redzamas roku dzelžu pēdas. Cik ilgi viņš tajos tika turēts, ir pat bail iedomāties. Viņš tika iebiedēts. Un tagad varbūt viņš pat nezina, kur atrodas, varbūt viņš ir “piebāzts” ar kaut kādiem psihotropiem līdzekļiem. Romāns saka to, ko režīms cer no viņa dzirdēt.

Romāna Protaseviča tēvs Dmitrijs par sava dēla “interviju”:

Ļoti labi pazīstu savu dēlu. Mūsu dēls nekad neatzīs to, ko viņš nedarīja. Daži saka: “Šeit viņš visu saka bez papīra, viņš pats atzīstas”. Saprotat, Romāns ir diezgan izglītots, gudrs, atjautīgs cilvēks, viņš lieliski saprot, kas ir jāsaka un ko saka. Tāpēc man nav šaubu: tas, ko Romāns saka, ir viņa iebiedēšanas rezultāts, pastāvīgas psiholoģiskas, fiziskas vardarbības rezultāts pret viņu. Tas ir rezultāts tam, ka viņš vienkārši tika iebiedēts, viņam un viņa meitenei, iespējams, draudēja pat ar nāvi… Es nezinu, man ir grūti visu to iedomāties, un par to vispār ir grūti runāt”.

Dmitrijs Protasevičs rezumē, ka netic nevienam vārdam, ko saka viņa dēls – viņam tas bijis jāsaka nāves draudu iespaidā.

Staļinlaika tradīcijas

Lai arī Protasevičs saka, ka interviju sniedzis neviena nepiespiests un no brīva prāta, novērotāji teic, ka tā notikusi zem revolvera stobra – “labākajās” Staļinlaika tradīcijās.

Vispirms viņš rūgti nožēlo savu “noziegumu”, nosauc līdzzinātajus un intervijas beigās raud par savu kļūdu, un izsaka vēlmi laboties. Novērotāji aicina pievērst uzmanību uz brīdi televīzijas ekrānā pavīdējušām Protoseviča plaukstu locītavām, kas ir rētu un kreveļu pārklātas, acīmredzot, no roku dzelžiem, kas liecina, ka viņš ir fiziski ietekmēts.

Krievijas opozīcijas laikraksts “Novaja Gazeta” raksta: “Brīdī, kad Protasevičs berzē seju ar rokām, ir skaidrs, ka plaukstas iekšpusē ir brūces. Nav droši zināms, vai pēc aresta viņš tika pakļauts vardarbībai”.

Savā “atzīšanās runā” Protasevičs it kā labprātīgi noniecina Baltkrievijas opozīciju, kuru plosa “frakciju cīņas” un līderu vēlme pēc naudas. Tāpat viņš saka, ka grib atgriezties normālā dzīvē bez politikas un apliecina cieņu vīram “ar dzelzs olām” – Aleksandram Lukašenko.

Protasevičs pieļauj, ka “Ryanair” reisa Atēnas-Viļņa, ar kuru Protasevičs atgriezās no atvaļinājuma, nosēšanos Minskas lidostā izprovocējis Svjatlanas Cihanouskas štāba darbinieks Daniils Bogdanovičs, ar kuru viņam bijis konflikts. Cihanouskas štāba locekļi gan tagad viens pēc otra steidz paziņot, ka viņu starpā nekādu konfliktu un “frakcijas cīņu” neesot.

Ar spīdzināšanu izsista liecība

Svjatlanas Cihanouskas padomnieks Franaks Vjačorka intervijā telekanālam “Doždj” sacīja:

“Mums tagad ir divi Romāni Protaseviči: īstais un tas, kas ieslodzīts VDK. Un tie ir divi dažādi cilvēki. Tas, ko mēs dzirdējām un redzējām, ir pavisam cits Romāns, viņš saka to, ko viņam lika pateikt. Ir skaidrs, ka gan vārdi, gan formulējums, gan veids, kā viņš sniedz informāciju, gan šīs Lukašenko uzslavas, ir spīdzināšanas rezultāts, tas ir viņa psiholoģiskā un fiziskā stāvokļa ietekmēšanas rezultāts.

Lukašenko sarīkojis spīdzināšanas kameru ne tikai atsevišķiem cilvēkiem, bet visai baltkrievu tautai.

Stāvoklis, kurā Romāns sniedzs šo interviju, loģiski nav izskaidrojams.

Intervija ar Romānu Protaseviču Baltkrievijas valsts televīzijā atgādināja Staļinlaika “tautas noziedznieku” prāvas un viņu atzīšanos, nožēlu un mīlestības apliecinājumu “tautas vadonim”. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, ko viņš spiests teikt, neatkarīgi no tā, ko viņš dara, mēs darīsim visu, lai viņu atbrīvotu, jo viņš ir ķīlnieks. Kad cilvēks ir ķīlnieks, viņš dara dažādas lietas, un mēs precīzi nezinām, kādi ir viņa motīvi un kāpēc viņš runāja tā vai savādāk”.

Vjačorka teic, ka nav morālu tiesību opozīcijai nosodīt Protoseviču, jo viņš tagad ir teroristu nagos. Arī latvieši sociālajos tīklos izsaka sašutumu par Lukašenko attieksmi pret Protaseviču:

FreeBelarusLat: “Ar kādām metodēm līdz šādam stāvoklim ir jānoved cilvēks, kurš 10 gadus aktīvi iestājas pret esošo varu... "Vienkārši gribu cerēt, ka varēšu visu izlabot. Un dzīvot parastu, mierīgu dzīvi, izveidot ģimeni ar bērniem, pārstāt bēgt”. Pievērsiet uzmanību Romāna plaukstu locītavām”.

Vatastānas hronika: “Puisis tik tālu sists un iebiedēts, ka sācis ''dziedāt'' slavas dziesmas Lukašenko. Pilnīgi neērti skatīties”.

Dita Krauze: “Tas ir tas pats, kas skatīties "islāma valsts" gūstekņu video, tikai modernākās dekorācijās”.

Kaspars Zellis: “Vienīgais, kas pārsteidz, ka R. Protasevičs neatzinās Kenedija noslepkavošanā un neatvainojās Kadirovam”.

Ar kādām metodēm līdz šādam stāvoklim ir jānoved cilvēks, kurš 10 gadus aktīvi iestājas pret esošo varu...

"Vienkārši gribu cerēt, ka varēšu visu izlabot. Un dzīvot parastu, mierīgu dzīvi, izveidot ģimeni ar bērniem, pārstāt bēgt."

Jauns.lv jau rakstīja, ka 3. jūnija vakarā Baltkrievijas valsts televīzijā pārraidīja, pēc visa spriežot, iestudētu, interviju ar aizturēto opozīcijas medija “Nexta” bijušo galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kurā viņš paziņoja, ka atzinis savu vainu nesankcionētu akciju organizēšanā. Tajā viņš saka: “Es uzreiz atzinu savu vainu pēc kriminālkodeksa 342. panta par nesankcionētu masu akciju organizēšanu”.

Intervijā viņš arī teica, ka agrāk daudz kritizējis Baltkrievijas autoritāro līderi Aleksandru Lukašenko, taču esot sācis saprast, ka Lukašenko rīkojoties pareizi, un viņu cienot.

Intervijas beigās Protasevičs aizklāja seju ar rokām, sāka raudāt un sacīja, ka cerot, ka kādreiz apprecēsies un viņam būs bērni. Uz viņa rokām bija redzamas traumas, kuras varētu būt radījuši roku dzelži.

Pagājušajā mēnesī – 23. maijā Baltkrievija izraisīja globālu sašutumu, piespiežot Minskā nolaisties lidsabiedrības “Ryanair” reisa Atēnas-Viļņa lidmašīnai, lai aizturētu opozīcijas žurnālistu Protaseviču.