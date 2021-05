Viņš notikušo nosauca arī par "valsts īstenotu pirātismu", vienlaikus piebilstot, ka neko daudz nedrīkst stāstīt, jo Eiropas Savienības un NATO amatpersonas pašlaik nodarbojas ar šo jautājumu.

"Ryanair" šefs arī norādīja, ka Baltkrievijas amatpersonu nolūks bija tikt klāt žurnālistam un viņa ceļabiedrenei. "Mēs uzskatām, ka uz klāja bija arī VDK aģenti, kuri arī izkāpa lidostā," viņš norādīja.

O'Līrijs neslēpa, ka notiekošais bija "ļoti biedējoši" gan pasažieriem, gan apkalpes locekļiem, kuru mantas bruņotu spēku pavadībā tika pārmeklētas.

Viņš arī atzina, ka, viņaprāt, šis ir pirmais šāda veida incidents, kas noticis ar Eiropas aviolīniju.

Aviokompānijas amatpersona arī pauda, ka "Ryanair", balstoties uz vadlīnijām no Eiropas Savienības amatpersonām, izlems, ko darīt ar Baltkrievijas gaisa telpas šķērsošanu turpmāk. Viņš gan norādīja, ka tas lielas problēmas neradīs, jo Baltkrievijas vietā varēs lidot pāri Polijas gaisa telpai.

Īru mediji vēstī, ka pēc nolaišanās Minskā ceļu uz Viļņu, sākotnējo galamērķi, neturpināja seši pasažieri - Baltkrievijas opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba loceklis, opozīcijas medija "Nexta" dibinātājs un galvenais redaktors Romāns Protasevičs, viņa draudzene un vēl četri cilvēki, visticamāk, Baltkrievijas Valsts drošības komitejas (VDK) darbinieki.

Saistītās ziņas Reizē ar Protaseviču aizturēta arī viņa draudzene, kura lidoja uz Viļņu, lai aizstāvētu maģistra darbu Rinkēvičs par Minskā nosēdināto lidmašīnu: to varētu saukt par gaisa pirātismu 21. gadsimtā Jānis, kurš atradās Baltkrievijas sagrābtajā "Ryanair" reisā: "Kad atradu Romāna bildi, viņu tieši veda garām"

Kā liecina lidojumu novērošanas portāli, lidmašīna, kam bija jāierodas Viļņā jau plkst.13, pacēlusies no Minskas lidostas plkst.20.45. Plkst.21.30 paziņots, ka tā nolaidusies Viļņā.

Kā iepriekš norādīja Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsberģis, lidmašīnā atradies 171 pasažieris, tai skaitā 94 Lietuvas pilsoņi, 11 pasažieri no Grieķijas, deviņi - no Francijas, kā arī cilvēki no Latvijas, Baltkrievijas, Polijas, Rumānijas, Vācijas, Krievijas, Gruzijas un citām valstīm. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) savukārt norādījis, ka tajā lidojuši divi Latvijas valstspiederīgie