Navaļnijs jūtas labāk, taču vēl ir atveseļošanās procesā pēc badastreika

Komentējot apcietinājumā esošā Navaļnija veselības stāvokli, Volkovs norādīja, ka daudz par to nav zināms, taču viņš esot atveseļošanās procesā no bada streika, kas prasīšot laiku. Atbilstoši ārstu paustajam, lai Navaļnijs atveseļotos, vajadzēs vismaz tik pat daudz dienas, cik aizņēma bada streiks, lai nerastos paliekošas problēmas kuņģim.

Krievijas opozīcijas līderis Navaļnijs iepriekš trīs nedēļas ievēroja badastreiku un aprīlī nonāca slimnīcā ieslodzītajiem. Vēl aprīlī politiķa advokāte Olga Mihailova pavēstīja, ka politiķis ir ļoti vājš un nesaņem nepieciešamo medicīnisko aprūpi.

Navaļnijs bada streiku sāka, kad Krievijas varas iestādes viņam liedza piekļuvi izvēlētajam medicīnas personālam. Pašlaik politiķis šo protesta formu ir beidzis.

Atbildot uz komisijas vadītāja Riharda Kola (NA) jautājumu, kāpēc Navaļnijs atgriezās Krievijā, ja bija zināms, ka viņš tiks aizturēts, Volkovs skaidroja, ka jau tad, kad Navaļnijs Vācijā bija komā, bijis skaidrs, ka viņš atgriezīsies, jo "viņš ir piederīgs Krievijai". Navaļnijs ir politiķis, kurš neko sliktu nav izdarījis, viņa atgriešanās kontekstu skaidroja opozicionāra līdzgaitnieks.

Volkovs atzīmēja, ka Kremlim līdz šim nav izdevies likvidēt viņu pārstāvēto politisko organizāciju, kaut gan tagad jau tiek piedzīvots trešais lielais mēģinājums pret to vērsties.

Viņš arī plašāk komentēja gan Saeimas Ārlietu komisijai, gan citu valstu deputātiem iepriekš it kā noorganizētās tikšanās ar Volkovu, kas vēlāk izrādījies viltvārdis. Volkovs ir pārliecināts, ka tas noticis dezinformācijas kampaņas kontekstā. Lai gan tiek pausts, ka to it kā paveikuši izjokotāji jeb "pranksteri", Navaļnija līdzgaitnieks to neuzskata par joku, bet par kiberkaradarbības operāciju, "lai atstātu negatīvu iespaidu uz brīvības cīnītājiem Krievijā".

Cilvēki, kuri uzdevušies par Volkovu, veikuši ap 20 veiksmīgas sazvanīšanās, kas liecina, ka viņi ir rūpīgi gatavojušies, veltījuši ļoti ilgu laiku un tas ticis darīts ļoti profesionāli.

Pēc Volkova vārdiem, lai nepielaistu opozīciju pie varas, Krievijā potenciālie kandidāti netiek pielaisti pie balotēšanās vēlēšanās. Tādējādi Krievijas līderis Vladimirs Putins ir nodrošināsies, ka Krievijas parlaments ir brīvs no opozīcijas pārstāvjiem.

Atbildot uz deputāta Jāņa Dombravas (NA) jautājumiem par to, vai piekrīt, ka PSRS okupēja Latviju, Volkovs atbildēja apstiprinoši. Viņš norādīja uz nepieciešamību, ja demokrātiskā opozīcija nonāks pie varas, lemt par arhīvu atvēršanu, lai būt publiska saruna par PSRS kādreizējā līdera Josifa Staļina režīma noziegumiem, arī iedzīvotāju izvešanu uz Sibīriju.

Jau vēstīts, ka pirms mēneša Saeimas Ārlietu komisijas deputāti jau organizēja tikšanos ar Volkovu, taču vēlāk izrādījās, ka viņi tikušies ar viltus Navaļnija pārstāvi.

Satversmes aizsardzības birojā (SAB) informēja, ka ir konstatēti vairāki gadījumi, kad pie valstu institūcijām vēršas krāpnieki, kas izliekas par Navaļnija līdzgaitnieku Volkovu, iesaistās dialogā un piedāvā tikties tiešsaistē vai sniegt intervijas.

SAB uzvēra, ka tā ir maldināšana. Visticamāk, par Volkovu uzdodas un saziņā ar politiķiem, institūcijām un arī medijiem Rietumvalstīs iesaistās tā dēvētie pranksteri jeb izjokotāji no Krievijas "Vovan" un "Lexus", īstajos vārdos - Vladimirs Kuzņecovs un Aleksejs Stoļarovs.

Lai arī viņi sevi pozicionē kā neatkarīgus aktīvistus, SAB vērtējumā viņu darbība tiek koordinēta un pilnībā atbilst Kremļa politiskajām interesēm un ir Krievijas mērķtiecīgi īstenota ietekmes operācija.

Līdzīgas ietekmes operācijas tikušas īstenotas pret Igaunijas, Lietuvas, Vācijas un Dānijas amatpersonām, kad Krievijas pārstāvji izlikās par Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko režīma opozicionāri Svjatlanu Cihanousku.

Arī Volkovs savā "Facebook" kontā iepriekš atzina, ka pats pārsteidzošākais ir tas, ka video tiešsaistes sarunas laikā krāpnieki ar, visticamāk, tehnoloģiju palīdzību izmantojuši viņa sejas attēlu. Volkovs norādīja, ka video redzamā persona tiešām izskatījusies pēc viņa.