Starptautiskā operācija, kurā piedalījās policijas spēki no vairākām valstīm, bija vērsta uz tumšā tīmekļa platformu "Boystown", kas nu jau ir slēgta.

Amatpersonas norāda, ka platformā "Boystown" bija reģistrējušies vairāk nekā 400 000 cilvēku.

Vācijas vadītajā izmeklēšanā piedalījās tiesībsargājošās iestādes no Nīderlandes, Zviedrijas, Austrālijas, ASV un Kanādas.

Eiropols paziņojis, ka pārbaudīs operācijas laikā iegūtos datus, un, pamatojoties uz to, "globāli ir sagaidāmi vēl vairāki aresti un glābšanas operācijas".

Tumšajā tīmeklī slēgtas arī vairākas pedofilu tērzēšanas vietnes, norāda Eiropols. Tumšais tīmeklis ir tā interneta daļa, ko nespēj atrast meklētājprogrammas.

Vācijas policija apgalvo, ka pedofilu tīklu vadījuši trīs vīrieši, kuri aizturēti šī gada aprīļa vidū: viens 40 gadu vecs vīrietis no Paderbornas, viens 49 gadus vecs vīrietis no Minhenes un 58 gadus vecs vīrietis no Vācijas ziemeļiem, kurš vairākus gadus dzīvo Dienvidamerikā. Viņš aizturēts Paragvajā, un Vācijas varas iestādes ir lūgušas viņu izdot.

Ceturtais aizdomās turamais ir 64 gadus vecs vīrietis no Hamburgas, kurš, iespējams, bija viens no aktīvākajiem platformas uzturētājiem, kurš bija atbildīgs par vairāk nekā 3500 fotogrāfiju kopīgošanu.