Vakcinācijas pasaules hronika. Interesanti un būtiski fakti par potēšanos šonedēļ

"Moderna" izstrādātā Covid-19 vakcīna ir efektīva vēl vismaz pusgadu pēc potēšanās, secināts "The New England Journal of Medicine" publicētā pētījumā. Pētījumā par "Pfizer/BioNTech" vakcīnu secināts, ka tā pēc pusgada varētu joprojām nodrošināt aptuveni 92% aizsardzību. Pētījumā par "Moderna" procenti nav minēti, bet abas vakcīnas ir ļoti efektīvas pret smagu saslimšanu.

"Pfizer" un "BioNTech" iesnieguši ASV lūgumu atļaut vakcīnas ārkārtas izmantošanu pusaudžiem vecumā 12 no 15 gadiem. Izmēģinājumi šajā grupā esot uzrādījuši simtprocentīgu efektivitāti un ātru imunitātes veidošanos. Blaknes bijušas minimālas, un visus pētījuma dalībniekus novēros vēl divus gadus. Norit arī klīniskie izmēģinājumi bērniem no diviem mēnešiem līdz diviem gadiem un no pieciem līdz 11 gadiem.

Slovākijas Zāļu aģentūra paziņojusi, ka tai piegādātie 200 000 Sputnik V devu sastāva ziņā atšķiras no oriģināla, ko novērtējusi Eiropas Zāļu aģentūra un medicīnas žurnāls The Lancet. Maskava Slovākiju vaino dezinformācijas kampaņā. Krievijas Tiešo investīciju fonds lūdz atgriezt vakcīnas, jo esot pārkāpts līgums. Sputnik V iegāde izraisīja politisko krīzi Slovākijas valdībā un noveda pie premjera Igora Matoviča demisijas, kurš tagad ieņem finanšu ministra amatu.

Ķīnas Slimību kontroles centra vadītājs Gao Fu atzinis, ka Ķīnā izstrādāto vakcīnu efektivitāte nav liela. Zinātnieki Brazīlijā secinājuši, ka "Sinovac" vakcīnas efektivitāte ir tikai 50,4%, eksperti uzskata, ka 50% ir slieksnis, zem kura vakcīna uzskatāma par neizmantojamu. Pekina izplatījusi simtiem miljonu devu vairākos desmitos valstu, bet pašā Ķīnā vakcinācija norit lēni. Ķīna nav apstiprinājusi nevienu ārvalstu vakcīnu un izvērš kampaņu pret "Pfizer/BioNTech" vakcīnu.