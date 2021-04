Bolīvijas valdošā partija cieš sakāvi gubernatoru vēlēšanu otrajā kārtā

Pēc gandrīz 100% balsu saskaitīšanas kļuvis zināms, ka MAS kandidāti ir zaudējuši visos četros departamentos, kur svētdien notika gubernatoru vēlēšanu otrā kārta - Lapasas, Čukisakas, Pando un Tarihas departamentā.

Pārējos piecos departamentos vēlēšanu uzvarētāji tika noskaidroti jau pirmajā kārtā.

MAS tagad kontrolē tikai trīs no deviņiem Bolīvijas departamentiem - Kočabambas, Oruro un Potosi departamentu.

Tā ir smaga sakāve partijai, kuras kontrolē ir prezidenta administrācija un Kongress pēc novembrī notikušajām vispārējām vēlēšanām, kurās savu amatu zaudēja konservatīvā pagaidu prezidente Žanīna Anjesa.

Anjesa martā tika aizturēta saistībā ar 2019.gada politisko krīzi, kuras rezultātā viņa valsts galvas amatā nomainīja ilggadējo autoritāro kreiso populistu Evo Moralesu. Aizturēšanas orderī bija minētas apsūdzības terorismā, musināšanā un sazvērestībā.

Moraless 2019.gada 10.novembrī atkāpās no prezidenta amata un aizbēga no valsts, kad bija zaudējis drošības spēku atbalstu pēc trīs nedēļas ilgiem protestiem pret prezidenta vēlēšanu rezultātiem, saskaņā ar kuriem viņš esot uzvarējis jau pirmajā kārtā.

Pēc Moralesa aizbēgšanas no valsts Senāta viceprezidente Žanīne Anjesa pārņēma varu kā pagaidu prezidente. Viņa bija pie varas no 2019.gada 12.novembra līdz 2020.gada 8.novembrim, kad viņu nomainīja prezidenta vēlēšanu uzvarētājs Luiss Arse no Moralesa partijas "Kustība uz sociālismu" (MAS).