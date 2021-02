Savukārt "Netflix" filma "The Trial of the Chicago 7" nominēta piecām "Zelta globusa" balvām.

"Zelta globusu" ceremoniju rīko Holivudas Ārzemju preses asociācija, kas arī izraugās uzvarētājus. Tādēļ, lai gan prestižāka par ASV Kinoaktieru ģildes (SAG) godalgām, "Zelta globusa" balvas nav precīzākais rādītājs prestižās "Oskara" balvas potenciālajiem laureātiem, tomēr zināmu priekšstatu par iespējamajiem uzvarētājiem tā ļauj gūt.