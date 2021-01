Baidena administrācija neplāno atcelt ieceļošanas aizliegumu

"Pēc mūsu mediķu komandas ieteikuma [Baidena] administrācija nav nodomājusi atcelt šos ierobežojumus 26.janvārī," tviterī paziņoja Baidena preses sekretāre Džena Psaki.

"Faktiski mēs plānojam pastiprināt sabiedriskās veselības pasākumus saistībā ar starptautisko ceļošanu, lai tālāk mazinātu Covid-19 izplatību."

"Pandēmijai saasinoties un lipīgākiem paveidiem parādoties visā pasaulē, šis nav īstais laiks atcelt ierobežojumus starptautiskajai ceļošanai," piebilda Psaki.

Neilgi pirms šī Psaki tvīta Tramps nāca klajā ar paziņojumu, ka viņš no 26.janvāra atceļ aizliegumus ieceļot no Eiropas un Brazīlijas, bet aizliegumi ieceļot no Ķīnas un Irānas paliks spēkā. 20.janvārī Trampu ASV prezidenta amatā nomainīs Baidens.

ASV Slimību kontroles un profilakses centri (CDC) 12.janvārī paziņoja, ka no 26.janvāra visiem aviopasažiriem, kas dodas uz ASV, pirms izlidošanas būs jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas veikts pēdējo triju dienu laikā.

ASV līdz pirmdienai ir reģistrēti vairāk nekā 24 miljoni Covid-19 gadījumu un gandrīz 400 000 nāves gadījumu.