Sajūsminātie kristieši, kuri visi neietilpa baznīcā, bet bija sapulcējušies arī tās ārpusē pirms svētku dievkalpojuma ilgstoši aplaudēja arhibīskapam, kurš vairākus mēnešus bija spiests pavadīt trimdā – Polijā, jo Lukašenko režīms viņam liedza atgriezties dzimtenē, to pamatojot ar garīdznieka “pretvalstisko darbību”. Īsi pirms Ziemassvētkiem viņam atļāva atgriezties dzimtenē, un politikas vērotāji to uzskata par Lukašenko režīma piekāpšanos starptautiskajam spiedienam. Pirmajā svētku vakarā 75 gadus vecais Kondrusevičs vadīja divus dievkalpojumus pārpildītajā tā dēvētajā Sarkanajā baznīcā, kas šādu nosaukumu ieguvusi tās apdares ķieģeļu dēļ, baltkrievu un poļu valodā.

Katoļu arhibīskaps Tadeušs Kondrusevičs Ziemassvētku dievkalpojumā. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Jauns.lv jau rakstīja, ka Baltkrievijas varasiestādes beidzot atļāvušas atgriezties valstī katoļu arhibīskapam Kondrusevičam, kurš kopš vasaras beigām bija spiests uzturēties ārzemēs. Baltkrievijas robežsargi 31. augustā viņam liedza atgriezties valstī, jo Kondrusevičs pirms tam bija izplatījis publisku paziņojumu, kurā kā rupju sirdsapziņas brīvības un ticīgo tiesību pārkāpumu nosodīja Baltkrievijas milicijas specvienības OMON rīcību 26. augustā, kad omonieši uz laiku bloķēja Minskas Sarkanās baznīcas durvis, neizlaižot no dievnama daļu tur patvērušos protestētāju un draudzes locekļu. Baltkrievijas režīma līderis Aleksandrs Lukašenko, komentējot Kondruseviča neielaišanu Baltkrievijā, teica, ka metropolīts “braucis uz Poliju un saņēmis konsultācijas, kā graut valsti”.

Tomēr nu starptautiskā spiediena rezultātā Lukašenko bijis spiests ļaut arhibīskapam atgriezties dzimtenē. Baltkrievijā aptuveni 15% iedzīvotāju jeb pusotrs miljons cilvēku ir katoļi, un, ja režīms represētu viņu garīgo līderi, tā būtu teju vai pēdējā nagla Lukašenko diktatūras režīma zārkā, jo pašpasludinātais Baltkrievijas prezidents taču deklarējis, ka vēlas uzturēt labas attiecības ar Vatikānu. Jāuzsver, ka svētvakara dievkalpojumā kopā ar Kondruseviču piedalījās arī Vatikāna nuncijs (vēstnieks) Ante Ezičs.

Ziemassvētku svētvakara dievkalpojumā Kondrusevičs sludināja: “Ne velti Kristus saka, ka sašķeltai valstībai nav nākotnes. Un mēs vēlamies nevis kaut kādu, bet gan laimīgu nākotni. Lai to panāktu, pēc iespējas ātrāk jāatgriežas pie evaņģēlija principiem par mīlestību pret Dievu un tuvāko, kā arī piedošanas un samierināšanās.

Mums, tik atšķirīgajiem, nav atļauts būt ienaidniekiem kopējā labuma vārdā, mums ir jābūt vienotiem dialogā. Ne velti pāvests Francisks savā jaunākajā enciklikā “Fratelli tutti” saka, ka dažādi domājošo starpā vienmēr ir iespējams konstruktīvs dialogs, pateicoties kuram valsts var uzplaukt. Dialoga trūkums nozīmē, ka cilvēkiem rūp nevis kopējais labums, bet gan viņu pašu intereses. Nākotnes varoņi būs tie, kas var lauzt šo neveselīgo domāšanu un atbalstīt patiesības vārdu neatkarīgi no interesēm, saka pāvests”.

Pēc arhibīskapa Kondruseviča teiktā, “viss ir atkarīgs tikai no mums pašiem - no tā, kādas vērtības mēs izvēlamies un no kā mēs veidosim savu nākotni, priekšroku dodot mīlestības likumam pret Dievu un tuvāko, pat pret ienaidniekiem”.

Kristus dzimšana, uzsvēra Baltkrievijas katoļu galva, ir “laiks, kad baiļu spēku pārveidot par mīlestības spēku, lai mēs, pārveidojušies, mainītu savas Tēvzemes seju”.