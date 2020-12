Parādās arvien vairāk liecību, ka Covid-19 ir senāks. Itālijā - antivielas no pērnā septembra

Laikraksts South China Morning Post pandēmijas sākumā vēstīja, ka nulles pacients reģistrēts Uhaņā pērn 17. novembrī. Pasaules veselības organizācija par pirmo apstiprināto inficēšanās datumu uzskata pagājušā gada 8. decembri.

Antivielas katram desmitajam

Tagad parādās liecības, ka vīruss SARS-CoV-2 pastāvēja jau agrāk un citā pasaules malā, Itālijā, kas ļoti cieta pirmā viļņa laikā pavasarī. Atklājums veikts nejauši, pētījuma mērķis bija plaušu vēža agrīna diagnostika, un ārsti tagad rūpīgāk izpētījuši 959 cilvēku asins paraugus, savāktus no 2019. gada septembra līdz šā gada martam.

Antivielas pret koronavīrusu atklātas 111 cilvēkiem – 11,6%, teikts Milānas Onkoloģijas institūta un Sjēnas universitātes ziņojumā. Zinātniekus tas ir samulsinājis, turpretim Kembridžas universitātes ģenētiķis Pīters Forsters nav īpaši pārsteigts – viņa vadībā veikta koronavīrusa filoģenētiskā analīze (filoģenētika pēta visas ģenētiska materiāla pārvērtības, tostarp mutācijas).

Trīs vīrusa tipi

Jau aprīlī bija publicēti rezultāti ASV zinātniskajā žurnālā "Proceedings of the National Academy of Science".

“Balstoties uz tobrīd zināmajiem datiem un ņemot vērā vīrusa mutācijas ātrumu, mēs pieņēmām, ka SARS-CoV-2 vajadzēja izplatīties no 2019. gada septembra vidus līdz decembrim,” saka Forsters.

Pētnieki izmantoja jaunā tipa vīrusa genomus, iegūtus laikā no decembra līdz martam. Vadoties pēc mutācijām, viņi izveidoja vīrusa ģenealoģisko koku un izdalīja trīs tipus – A, B un C. Uzdevums bija noskaidrot, kurš parādījās pirmais un kur.

Zinātnieki noskaidroja, ka visi trīs tipi bija atrodami Ķīnā, bet dažādās pakāpēs. Pasaules mērogā B visbiežāk sastopams Uhaņā, A galvenokārt Ziemeļamerikā un Austrālijā, C – Singapūrā, Japānā un Taivanā. Ar pēdējo inficējies bija arī pacients no Itālijas.

Sikspārņi no Guandunas?

Tā kā par ticamāko vīrusa nēsātāju uzskata sikspārni, Forstera komanda salīdzināja visus trīs celmus ar šo dzīvnieku koronavīrusu. Ģenētiski tuvākais bija A tips. Uhaņā izplatītais B ir A tipa nākamā mutācija, C – B turpinājums. “Tāpēc es šaubos, ka SARS-CoV-2 izplatīšanās avots tiešām bija Uhaņa,” norāda Forsters.

Tas gan nenozīmē, ka Uhaņa nav pandēmijas starta laukums – iegūtie dati liecina, ka pirmavots drīzāk bijusi Guandunas province valsts dienvidaustrumos.

“No turienes puse visu vīrusa paraugu bija A tips, turklāt šeit ir lielas sikspārņu populācijas, un visbeidzot, arī Guandunā bija fiksēti koronavīrusa uzliesmojumi,” teic Forsters. Jāņem arī vērā, ka gada sākumā zinātnieku rīcībā bija ierobežots paraugu daudzums, jo nebija vēl daudz inficēto.

Virsroku ņem nāvējošākais mutants

Arī jūnijā publicētās notekūdeņu analīzes Itālijas ziemeļos rāda koronavīrusa klātbūtni jau pagājušā gada beigās. Tomēr oficiāli pirmais Itālijas iedzīvotājs inficējies februārī, viņš pirms tam nav bijis Ķīnā. Drīz pēc tam vīruss strauji izplatījās, saslimušo skaitam pārsniedzot 1,2 miljonus, un teju 46 500 nomira.

Forsters negaidīto uzliesmojumu skaidro ar B tipa mutāciju, kas radīja vēl agresīvāku celmu: B-D614G. Tas rada plaušām daudz lielāku slodzi, pacienti ir ievērojami lipīgāki, un vīruss izplatās tik strauji, ka drīz 97% visu inficēto bija saķēruši tieši šo mutāciju – vairāk nekā 55 miljoni cilvēku viscaur pasaulē.

Forsters gan mierina: “Līdzko vīruss nostiprinās populācijā, rodas imunitātes atbilde, un patogēna briesmas mazinās.” Vīrusam nav izdevīgi nogalināt savu nēsātāju, jo tad iet bojā arī pats, labāk ar laiku kļūt mazāk nāvējošam, bet vairāk infekciozam. “Taču sākumā jaunais vīruss maksimāli palielina savu lipīgumu par katru cenu, nerēķinoties ne ar ko,” piebilst Forsters.

Tiesa, gan vīruss nav būtne ar smadzenēm, kas spētu plānot nebaltai dienai un apzināti piebremzēt nāves pļauju...