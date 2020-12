VIDEO: Habarovskā cilvēki ceļmalas kafejnīcā slēpjas no izsalkuša tīģera

Tīģeris piegāja pie suņu būdas, kas atradās blakus ēkai, un kārtīgi to pārbaudīja. Tajā brīdī, lai nepakļautu sevi briesmām, iestādes apmeklētājiem nācās slēpties automašīnās un aiz kafejnīcas durvīm.

Strīpainais plēsējs bija ieradies medīt suņus. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Lien iekšā, tomēr viņa galva tur neietilpst. Kaut kā uz mani tā nesmuki skatās," komentēja viens no aculieciniekiem.



Medības tīģerim neizdevās. Suns norāvās no pavadas un aizbēga. Pēc tam plēsējs devās prom.



"Amūras tīģera" centra ģenerāldirektors Sergejs Aramilļevs laikrakstam "Komsamolskaya Pravda" skaidroja, ka atkritumu kaudze, kas atrodas netālu no kafejnīcas, piesaista klaiņojošus suņus, kuri savukārt pievērš tīģeru uzmanību.

Amūras tīģeris tiek saukts arī par Usūrijas tīģeri vai Sibīrijas tīģeri. Tā ir tīģeru pasuga, kas sastopama Krievijas Tālajos Austrumos, galvenokārt Sihote-Alina kalnos. Amūras tīģeru kopējā populācija saskaņā ar 2010. gada datiem ir apmēram 360 pieauguši īpatņi. Pateicoties dažādiem aizsardzības pasākumiem, populācijas lielums pēdējā desmitgadē ir gandrīz stabilizējies, lai gan joprojām kopumā turpina lēnām samazināties. To apdraud arī ģenētiskā vienveidība. Ģenētiski esošo populāciju varētu salīdzināt ar 27—35 īpatņu populāciju. Pasugas atjaunošanos apgrūtina arī fakts, ka 90% no visiem Amūras tīģeriem dzīvo Sihote-Alina reģionā, bet pārējie tīģeri dzīvo Ķīnas pierobežā, izolēti no galvenās populācijas.