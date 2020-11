Lai arī gaisa kuģis ir smagi bojāts, neviens cilvēks šīs avārijas laikā necieta. Tiek ziņots, ka lidmašīna plkst.8 pēc Maskavas, bet pēc plkst.12 pēc vietējā veica pacelšanos, bet plkst.12.10 jau nosēdās atpakaļ lidostā.

Lidmašīna pieder "Volga-Dņepra" aviokompānijai, un tā bija ceļā uz Austrijas galvaspilsētu Vīni.

Nosēšanās laikā gaisa kuģis izslīdēja no skrejceļa, atklāj Krievijas Izmeklēšanas komitejā, neprecizējot, cik daudz. Vienlaikus aģentūras "Interfax" avots no Tolmačevas lidostas pavēstīja, ka attālums, ko lidmašīna mēroja ārpus skrejceļa, bija 300 metri.

"Pēc pacelšanās kapteinis ziņoja, ka nestrādā radiosakaru sistēma, tāpēc pieprasīja atļauju veikt avārijas nosēšanos. Tās laikā apkalpei neizdevās noturēt lidmašīnu uz skrejceļa," atklāja aģentūras sarunu biedrs.

Incidenta rezultātā lidmašīnai, kas ir viena no pasaulē lielākajiem gaisa kuģiem, radušies bojājumi. Avārijas nosēšanās laikā apskādēts arī pats skrejceļš.

Foto no notikuma vietas. (Foto: Kirill Kukhmar/TASS)

Tomēr aculiecinieki ziņojuši, ka tā sākusi sadalīties, vēl esot gaisā, un kādā būvlaukumā iekritis tās fragments. "Virs laukuma nolidoja lidmašīna, kurai acīmredzami dūmoja dzinējs. Pēc tā laukumā pamanīti no tās nokrituši fragmenti," atklāja strādnieks no rūpnīcas "PepsiCo" būvlaukuma, norādot, ka atlūzas no lidmašīnas iekrita arī cita uzņēmuma teritorijā. "

Zināms, ka gaisa kuģī atradās 14 apkalpes locekļi, tomēr izskan pretrunīgas informācijas par tās kravu - vieni avoti saka, ka tā uz Vīni devās tukša, bet citi - ka ar kravu 120 tonnu apmērā