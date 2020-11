FOTO: kamēr pasaule izolējas un distancējas, Uhaņā tūkstošiem cilvēku ballējas un svin Halovīnu

Oktobra izskaņā Uhaņas pilsētas iemītnieki pasaules uzmanību izpelnījās ar krāšņo Halovīna svinēšanu vietējā “Happy Valley” atrakciju parkā.

Fotogrāfijas no notikuma vietas atsauc atmiņā dzīvi pirms gadu mijas – kad atpūta bija iespējama, pat neiedomājoties par sejas aizsargmasku valkāšanu, divu metru distanci un epidemioloģisko drošību simbolizējošo, nāsīs cērtošo etanola smārdu.

Tas viss – nepilnu gadu pēc tam, kad mediji sāka rakstīt par “noslēpumaino Ķīnas vīrusu”.

No stingrākajiem ierobežojumiem līdz krāšņiem svētkiem

Nesenā Halovīna pasākuma fotogrāfijas, kurās notverta Uhaņas iemītnieku dzīve laikā, kad Ķīnas ekonomika atgūstas pēc Covid-19 ierobežojumu sekām, rāda tūkstošiem cilvēku, kuri ir tērpušies nevis sejas aizsargmaskās, bet gan maskās ar dzīvnieciņu vaibstiem, biedējošiem skeletu siluetiem un pa kādam pirātam.

Distancēšanās vietā Uhaņas nesenajā pasākumā piekopta jestra pulcēšanās un masveida saspiešanās labāka grupas selfija vārdā.

Ļaudis, kas vairākus mēnešus salīdzinoši disciplinēti sekoja līdzi vieniem no bargākajiem Covid-19 ierobežojumiem pasaulē, nu lielākoties bauda brīvību.

Maskas redzamas vien pa retam, lielākoties pakalpojumu sniedzējiem, kuri strādā ar svinību apmeklētājiem.

Saskaņā ar Ķīnas Nacionālās Veselības komisijas datiem, 5. novembrī ir reģistrēti vien 28 jauni Covid-19 gadījumi, no kuriem 20 inficēšanās gadījumi saistīti ar ārzemēm.

Pēdējo reizi inficēšanās Hubei provincē, kuras galvaspilsēta ir Uhaņa, konstatēta 3. novembrī, kad tur identificēti četri gadījumi.

Par to, kā Ķīnai izdevies tik efektīvi ierobežot jaunā koronavīrusa izplatīšanos, tika spriests jau vasarā. Akadēmiskajā izdevumā “Science” tika publicēts pētījums, kurā iesaistītais Bostonas Ziemeļaustrumu universitātes Zinātnes institūta (Masačūsetsa, ASV) direktors Alesandro Vespignani pauda to, kas dzirdēts jau neskaitāmas reizes: “Sociālā distancēšanās tik tiešām nes rezultātus”.

Tikmēr Latvijā aizvadītās diennakts laikā veikti 7564 Covid-19 izmeklējumi, reģistrējot 367 jaunus inficēšanās gadījumus, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati. Tas ir kārtējais jaunais vienā dienā reģistrēto Covid-19 saslimšanu skaita rekords.

Pēdējo 24 stundu laikā mirušas 3 personas, no tām 2 bijušas vecuma grupā no 70 līdz 75, bet 1 persona vecuma grupā no 90 līdz 95 gadiem. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 4,9%.

SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā stacionēti 39 Covid-19 pacienti, līdz ar to kopējais slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits pieaudzis līdz 244, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotā informācija. Tas ir līdz šim augstākais vienā dienā stacionēto Covid-19 gadījumu skaits.

Latvijā kopā saslimušas 7119 personas un 1444 izveseļojušās.