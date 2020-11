51 Foto Tramps pret Baidenu. 2020. gada vēlēšanu kampaņu pēdējie metri +47 Skatīties vairāk

Īsumā:

Donalds Tramps ir 74 gadus vecs

Ievēlēšanas gadījumā atkārtoti kļūs par vecāko inaugurēto ASV prezidentu

Par savu viceprezidentu atkārtoti izvēlējies Maiku Pensu

Iepriekš bankrotējis 6 reizes

Uzsvaru liek uz ASV ekonomiku un tirdzniecību

Iestājas par stingriem imigrācijas noteikumiem

ASV prezidents Donalds Tramps. (Foto: AP/Scanpix)

Donalds Tramps jaunības gados ieguvis bakalaura grādu ekonomikā, bet vēlāk pārņēma tēva nekustamā īpašuma biznesu. To izvērsa, atjaunojot un būvējot augstceltnes, viesnīcas, kazino un golfa laukumus, pārsvarā Ņujorkā. Viņa īpašumu biznesa uzņēmumi iepriekš bankrotējuši sešas reizes un iesaistīti kopumā vairāk nekā 4000 tiesvedībās.

Savas karjeras laikā izdevis vairāk nekā desmit grāmatas, no kurām pirmā - ”The Art of the Deal” (tulk. – “Darījuma māksla”) uzskatāma par sava “žanra klasiku”. Pirms politiskās karjeras sākuma, Tramps bija zināms kā realitātes šovu zvaigzne, piedaloties ASV populārā šovā “The Apprentice”. Tāpat Donalds Tramps piedalījies skaistumkonkursu organizēšanā un finansēšanā.

ASV prezidenta vēlēšanās Tramps uzvarēja elektoru balsojumā, taču zaudēja populārajā balsojumā, kas mēdz notikt, bet ne tik bieži. Viņa politiskā darbība līdz šim raksturota kā populistiska un savas kampaņas un prezidentūras laikā viņš ir izteicis daudz nepatiesu vai maldinošu apgalvojumu. Viņa galvenais sāncensis Džo Baidens uzsvēris, ka Tramps sašķeļot nāciju ar dažādu antisemītisku uzskatu paušanu.

Atšķirībā no sava sāncenša Džo Baidena, Tramps uzskata, ka sejas masku valkāšana nepasargā no inficēšanās ar Covid-19 un paudis apšaubāmus un maldinošus izteikumus par vīrusa izplatību. Tramps izslēdza ASV no dažādām tirdzniecības sarunām, no Parīzes nolīguma klimata pārmaiņu jomā un noteica importa tarifus, kas izraisīja tirdzniecības karu ar Ķīnu. Viņa tiešas ietekmes rezultātā ASV pārcēla savu vēstniecību Izraēlā uz Jeruzalemi un izveda ASV karaspēku no Sīrijas.

Arī šī gada vēlēšanu programmā Tramps pieturas pie saukļa “Make America Great Again” (“Padarīt Ameriku atkal varenu”) un “Promises Made, Promises Kept” (“Solījumi doti, solījumi turēti”). Tāpat viņš uzsvēris “likuma un taisnības” ievērošanu, atsaucoties uz ASV notiekošajiem afroamerikāņu protestiem pēc Džordža Floida nāves. Trampa pārvēlēšanas gadījumā viņa izvēle viceprezidenta amatam būs Maiks Penss, kurš ir pašreizējais ASV viceprezidents.