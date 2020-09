Vīrietis bez kājām ar roku palīdzību iekaro Elbrusa virsotni

View this post on Instagram

На штурм мы вышли в полночь с 10 на 11 сентября. Было тихо и ясно. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Мы выдвинулись в сторону Эльбруса. Все начиналось спокойно и первые 2 часа я не чувствовал ни тяжести, ни трудностей. Чуть позже, когда я стал уставать, а руки начали забиваться, я осознал, что дорога не будет легкой. Было сложно. Я останавливался, но шел дальше. От нашего приюта Шарапи до вершины расстояние 6220 метров. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ На маршруте есть несколько важных точек, делящих путь на отрезки. Приют - скалы Пастухова - заброшенный ратрак, недалеко от этих скал - косая полка - седловина - вершина Эльбруса. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ До заброшенного ратрака я добрался еле-еле. Там есть пологий участок, где альпинисты устраивают привал, пьют чай, отдыхают. Я ждал, когда доберусь до него, чтобы просто расслабиться, потому что мы два часа шли без остановки. Как только мы добрались, я упал от бессилия. Было так тяжело, что я лежал с закрытыми глазами, глубоко и часто втягивая воздух. Его было так мало, что не мог надышаться! Я не знал, что ждет меня впереди. Дорога до этого места была для меня сложной, потому что по пути был то снег, то лед, а по льду зарубаться ледорубами очень трудно. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ И вот я, завалившись на спину, открыл глаза и увидел чистое, ясное звёздное небо. Не понимаю, почему до этого момента я не обращал на него внимание?! Я смотрел на небо и ждал какой-то поддержки, помощи. От кого? Сам не знаю. Мне было тяжело, но я не думал о том, чтобы сдаться. Я просто задался вопросами: «Что я здесь делаю? Зачем это надо? Кому это надо? Что я хочу этим доказать?»⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Я задавал себе эти вопросы, но не понимал, что происходит со мной. В какой-то момент, я снова взглянул на небо и увидел, как прямо надо мной упала звезда. Она была настолько яркой, что не заметить ее было невозможно. И я решил, что это знак. Знак, что нужно идти дальше. Я понимал, что это сложно, но я решил, что, возможно, это сигнал от Всевышнего и уж точно, что он для меня. После этого я со злостью встал и пошел дальше!⁣⁣ ⁣⁣⠀ Продолжение в карусели..➡️ ⁣⁣⠀ @ioann.online , спасибо за возможность!