Lietuvieši Baltijas ceļa gadadienā plāno veidot cilvēku ķēdi no Viļņas līdz Baltkrievijas robežai

Vienlaikus ierosināts arī vākt līdzekļus, lai atbalstītu Baltkrievijas sabiedrisko organizāciju"BY_Help", kura palīdz represijās cietušajiem.

Aicinot atdzīvināt Baltijas ceļa ideju, rakstnieks, žurnālists un televīzijas pārraižu vadītājs Andrjus Tapins lēsis, ka varētu būt vajadzīgi 25 000 - 30 000 cilvēku, lai izveidotu dzīvo ķēdi no Lietuvas galvaspilsētas Katedrāles laukuma līdz Baltkrievijas robežai.

Kā viņš pastāstījis ziņu aģentūrai BNS, lai gan reģistrācija vēl nav izziņota, dažas pašvaldības jau sākušas organizēt transportu.

"Ja mums nebūtu ticības, mēs to nedarītu. Jau varam redzēt pirmo impulsu, pirmās reakcijas - jau ir pašvaldības, kuras organizē transportu, autobusus; aicināsim iesaistīties arī dažādas organizācijas," sacījis Tapins.

Viņš piebildis, ka ar Viļņas pilsētas un rajona pašvaldībām par atļaujām šādam pasākumam domāts runāt tikai pirmdien, bet cerams, ka šai ziņā problēmu nebūs.

Pēc pazīstamā žurnālista teiktā, arī baltkrievi plāno rīkot līdzīgu akciju un gribētu simboliski saslēgties ar lietuviešiem.

Šai ierosmei gatavojas pievienoties arī bijusī Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite.

52 Foto Baltkrievijā trešo nakti pēc kārtas notikušas protestētāju un drošības spēku sadursmes +48 Skatīties vairāk

Tikmēr vairāki desmiti Lietuvas sabiedrisko aktīvistu ierosinājuši vākt līdzekļus, lai palīdzētu Baltkrievijas sabiedriskajai organizācijai "BY_Help", kas kopš 2017.gada atbalsta represijās cietušo ģimenes un maksā naudassodus par varas iestāžu aizturētajiem, bet pašreizējā situācijā vāc ziedojumus arī medikamentiem, izdevumiem par transportu un sakaru pakalpojumiem.

Akcijā "Freedom first. Go, Belarus!" jau nepilnas dienas laikā savākti vairāk nekā 5500 eiro, pastāstījusi viena no tās iniciatoriem Agne Zalanskaite.

Līdzekļu vākšanas akcijas rosinātāju vidū ir arī sacīkšu braucējs Benedikts Vanags, politologs Vītis Jurkonis, garīdznieki Aļģirds Toljats un Ričards Doveika, Žurnālistu savienības priekšsēdētājs Daiņus Radzevičs, kā arī virkne kultūras darbinieku.

Jau ziņots, ka Baltkrievijas Centrālā vēlēšanu komisija piektdien publiskojusi galīgos 9.augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātus saskaņā ar kuriem līdzšinējais prezidents Aleksandrs Lukašenko ieguvis 80,1% balsu, bet opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska - 10,1%. Opozīcija uzskata, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti un tajās pārliecinoši uzvarējusi Tihanovska.

Vardarbīgi apspiežot protestus pret acīmredzamajiem pārkāpumiem vēlēšanu norisē un rezultātu viltošanu, Baltkrievijā pēdējo dienu laikā cietuši vai aizturēti tūkstošiem cilvēku, slimnīcās ārstējas vairāk nekā 250 cietušo, un ir arī bojāgājušie.