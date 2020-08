Slimnīcā nogādāts Donalda Trampa jaunākais brālis Roberts

Sīkāka informācija par Roberta Trampa veselības stāvokli nav zināma, lai gan, kā vēsta medijs, vairāki avoti norādījuši, ka ASV prezidenta brālis ir "ļoti slims".

Baltā nama preses sekretāre Keilija Makineja apstiprināja hospitalizācijas faktu "ABC News", piebilstot, ka prezidentam un viņa brālim "ir ļoti labas attiecības", un prezidents vēlāk sniegšot sīkāku informāciju.

Zināms, ka Roberts Tramps jau jūnijā nedēļu pavadījis intensīvās terapijas nodaļā.

Roberts Tramps nesen iesaistījies tiesas procesā ar mērķi atturēt brāļa meitu Mēriju Trampu no grāmatas izdošanas. Mērija Trampa ir ASV prezidenta Donalda Trampa vecākā brāļa Freda Trampa Juniora meita. Freds Tramps mira 42 gadu vecumā no sirdslēkmes. Viņa meita Mērija šogad izdevusi biogrāfisku grāmatu "Too Much and Never Enough", kurā aprakstījusi Trampu ģimenes dzīvi. Publicējot grāmatu tikuši pārkāpti konfidencialitātes līguma noteikumi, kurus viņa parakstījusi pirms divdesmit gadiem.