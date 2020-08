Krievi iežēlojas par ēdienu kurjeri, kura strādā ar bērniem uz rokām, bet tad metas viņu kaunināt

Medijs “Meduza” raksta, ka augusta sākumā tīmeklī tika publicēta fotogrāfija ar jaunu sievieti, kura brauc metro ar “Delivery Club” ēdienu somu uz muguras un diviem maziem bērniem. Vēlāk ieraksts to “Twitter” pazuda, bet interneta lietotāji atpazina, ka fotogrāfijā redzamā sieviete ir 19 gadus vecā Lada Koroļova, kura izpelnījās cilvēku uzmanību jau 2019. gadā, kad kāds “VKontakte” lietotājs publicēja viņas fotogrāfiju no Rostovas pie Donas, kur sieviete gāja ar “Yandex” somu un bērnu ratiņiem.

Pēc pirmās fotogrāfijas publicēšanas par Ladu Koroļovu ieinteresējās arī mediji. Kādā no intervijām sieviete pavēstīja, ka sāka strādāt par ēdienu kurjeru, jo viņas vīrs tika paņemts armijā, bet ar pabalstu dzīvei nepietiek. Pēkšņās slavas dēļ sveši cilvēki sākuši viņai piedāvāt palīdzību: dāvināja bērnu drēbītes, autiņus, mantiņas un pārtiku. Viņu arī uzaicināja piedalīties raidījumā telekanālā NTV.

2019. gada augustā viņa kopā ar vīru pārcēlās dzīvot uz Maskavu, kur atkal sāka strādāt par kurjeru. Pārim piedzima otra meitiņa. Intervijā “Komsomoļskaja pravda” jauniete stāstīja, ka noīrējusi dzīvokli, sākusi strādāt tirgū un piestrādā par kurjeru. “Vīrs nepalīdz, visu laiku sēž pie datora, spēlē spēles. Tāda sajūta, ka man ir divas meitas un dēliņš,” viņa sūkstījās. Žurnālistei sieviete arī pauda, ka grasās pamest vīru un noīrēt citu dzīvokli.

Jaunā sieviete gan pastāstīja, ka tam viņai pietrūkst naudas, tāpēc brīvprātīgie steidza gādāt līdzekļus un viņiem izdevās savākt 100 000 rubļu (1150 eiro). Pēc tam brīvprātīgā ziedojumu vācēja Irina Balajeva Ladu Koroļovu apsūdzēja krāpšanā, paziņojot, ka nauda tika nodota sievietei, bet kad pienāca laiks maksāt par dzīvokli, naudas viņai vairs nebija. “Viņai tā vienkārši ir iespēja nopelnīt. Stāstu par aiziešanu no vīra izdomāja, lai tiktu pie naudas,” janvārī paziņoja sieviete. Apvainojumus jaunajai māmiņai veltīja arī citi cilvēki, tāpēc Koroļova nāca klajā ar videopaziņojumu: “Es lūdzu visiem piedošanu, kurš cieta, vācot man naudu. Es sapratu, ka tas nav domāts man. Nekad nevienam vairs neteikšu savus konta datus.”

Februārī Lada un viņas vīrs kļuva par populārā raidījuma “Pustj govorat” varoņiem, bet pēc tam sieviete no Maskavas devās atpakaļ uz Rostovu pie Donas, kur iekārtojās darbā par pārdevēju. Dažus mēnešus vēlāk viņa atkal atgriezās galvaspilsētā, bet jūlijā tīmeklī atkal parādījās viņas foto no metro. Atkal atradās iejūtīgi cilvēki, kuri nolēma, ka sievietei jāpalīdz. Tikmēr Ladu Koroļovu atkal nointervēja “Komsomoļskaja pravda”, kur viņa atklāja, ka aizgāja no vīra, oficiāli šķīrušies vēl nav, taču tiesa nozīmējusi, ka viņam jāmaksā alimenti.

Pēc jaunu fotogrāfiju nonākšanas tīmeklī atkal atradās cilvēki, kuri sāka kaunināt Koroļovu. Kāds vīrietis norādīja, ka jaunā sieviete un viņas vīrs saņem naudu, pateicoties tam tēlam, kas radies sociālajos tīklos. Vīrietis atklāj, ka cilvēki šoreiz savāca jau miljonu rubļu (vairāk nekā 10 000 eiro), taču tad viņš saņēma atbildi no “Delivery Club”, ka sieviete tur nestrādā jau kopš 2019. gada oktobra.

Augusta sākumā sievieti atkal nointervēja Krievijas mediji, kur viņa pikti paziņoja: “Vispār dzīve man iemācīja, ka pieņemt palīdzību var tikai darba veidā. Ja pieņemsi naudu, tevi nosodīs, teiksi, ka esi krāpniece. Bet kur krāpšana? Tajā, ka man ir divi bērni un es strādāju? Ja nestrādātu vai izdomātu bērniem slimības, tad tā būtu krāpšana.”

Tikmēr tīmeklī turpinās naudas vākšana sievietei, taču nav skaidrs, vai tā ir svešu cilvēku iniciatīva vai saistīts ar pašu Koroļovu. Tāpat nerimst dusmīgu cilvēku komentāri, kuros kaunina jauno sievieti.