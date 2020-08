Viens no redzamākajiem Brazīlijas indiāņu līderiem Aritana Javalapiti devies mūžībā no Covid-19 izraisītajām veselības problēmām. (Foto: AFP/Scanpix)

No Covid-19 miris Brazīlijas indiāņu līderis Aritana Javalapiti

Pasaulē Jauns.lv / LETA

Viens no redzamākajiem Brazīlijas indiāņu līderiem Aritana Javalapiti trešdien aizgājis no dzīves, neatguvies no Covid-19 izraisītajām elpošanas ceļu veselības problēmām, pavēstīja ģimene.