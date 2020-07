Kanādas infektologi aicina aizliegt zvēraudzēšanu, jo pastāv risks par cilvēkiem bīstamu vīrusu rašanos

Šis ir, iespējams, pirmais tiešais infektoloģijas speciālistu aicinājums aizliegt zvēraudzēšanu. Bažas par Covid-19 un citu zoonožu saistību ar zvēraudzētavām iepriekš pauduši arī Vācijas vadošais Covid-19 eksperts Kristians Drostens un HIV/AIDS pētniecības pamatlicējs Viljams A. Heizeltains.



Līdz šim Covid-19 konstatēts zvēraudzētavu ūdelēm Nīderlandē, Dānijā un Spānijā. Kopumā piesardzības nolūkos nokauti vairāk nekā miljons dzīvnieku. Kažokzvēru audzētavās tiek konstatēti arvien jauni inficēšanās gadījumi, piemēram, nupat, 27. jūlijā ziņots, ka Covid-19 infekcija atrasta arī zvēraudzētavā Oplo ciemā Nīderlandē. Tiek arī uzskatīts, ka no dzīvniekiem inficējušies vairāki zvēraudzētavu strādnieki. Iepriekš ziņots, ka Nīderlandes parlaments jūnijā lēmis par visu valstī esošo zvēraudzētavu slēgšanu jau tuvākajā laikā, lai nepieļautu, ka zvēraudzētavās audzētās ūdeles kļūst par rezervuāru bīstamā koronavīrusa izplatībai.



Pārtikas un veterinārā dienesta sniegtā informācija biedrībai "Dzīvnieku brīvība" liecina, ka šovasar Latvijas zvēraudzētavās Covid-19 testi kažokzvēriem nav veikti un Covid-19 simptomi dzīvniekiem nav novēroti. Tomēr, šāda pieeja negarantē Covid-19 atklāšanu, jo liela daļa no ūdelēm slimību pārslimo asimptomātiski. Piemēram, Nīderlandē tikai astoņās no 26 inficētajām zvēraudzētavām Covid-19 tika atklāts, novērojot simptomus, tāpēc katru nedēļu tika veikti Covid-19 testi mirušajiem dzīvniekiem.



"Arī Latvijā zvēraudzēšana nozīmē šauros sprostos turēt tūkstošiem aktīvu, teritoriālu dzīvnieku, lai no viņiem ražotu bezjēdzīgas apģērba dekorācijas," komentē "Dzīvnieku brīvības" pārstāvis Artūrs Kaņepājs. "Ceram, ka gan Kanādas, gan citu valstu vadītāji ieklausīsies speciālistos, kuri aizvien aktīvāk norāda uz zvēraudzēšanas radītajiem draudiem cilvēku veselībai."