Lielbritānijas ārlietu ministrs: tādi cilvēktiesību pārkāpumi, kādus Ķīna pastrādā pret uiguriem, sen nav redzēti

"Ir skaidrs, ka notiek milzīgi, kliedzoši cilvēktiesību pārkāpumi. Tas rada ļoti, ļoti lielu satraukumu," raidsabiedrībai BBC sacīja Rābs.

"Tas atgādina kaut ko tādu, ko mēs ļoti, ļoti sen neesam redzējuši, un to dara viena no vadošajām starptautiskās sabiedrības dalībniecēm, kas vēlas, lai to uztver nopietni," teica Lielbritānijas ārlietu ministrs.

"Mēs gribam pozitīvas attiecības [ar Ķīnu], bet mēs nevaram noskatīties uz šādu rīcību un to nenosodīt," uzsvēra Rābs.

ANO dati liecina, ka Siņdzjanas Uiguru autonomajā rajonā, kas atrodas Ķīnas ziemeļrietumos, līdz miljonam uiguru, kazahu un citu musulmaņu ieslodzīti internēšanas nometnēs, kur viņi spiesti apgūt komunismu, runāt ķīniešu valodā un noliegt savu kultūru, valodu un reliģiju.

Pekina sākumā noliedza šādu nometņu pastāvēšanu, bet pēc tam apgalvoja, ka šīs nometnes ir profesionālās apmācības centri, kuros musulmaņu tautu pārstāvji apgūst profesiju un ķīniešu valodu, kā arī tiek pasargāti no radikalizēšanās.

Uiguri, kas ir Siņdzjanas pamatiedzīvotāji, ir tjurku tauta, un šīs tautas ticīgie galvenokārt ir musulmaņi. Siņdzjanā dzīvo arī kazahi, kirgīzi, uzbeki un citu tautu pārstāvji, kuru reliģija ir islāms. Tomēr pēdējās desmitgadēs Siņdzjanā apmetušies uz dzīvi daudz etnisko ķīniešu no citiem Ķīnas reģioniem un uiguri vairs nav Siņdzjanas iedzīvotāju vairākums.