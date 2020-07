Nesen Džonesijs Džounss savā "YouTube" kanālā ievietoja video, kuru veikušas novērošanas kameras. To noskatoties, spokiem noticēs pat vislielākie noliedzēji.



Video kadros piepeši parādās baltas un daļēji caurspīdīgas lidojošas ēnas, kas pilnībā atbilst tam, kā tiek apzīmēti spoki.

Drošības sistēma vīrieša viesistabā fiksēja kustību, ko izraisīja mistiskas baltas ēnas. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Pēkšņi man telefonā pienāca ziņa no drošības kamerām: "Viesistabā konstatēta kustība." Es piespiedu, lai noskatītos video, un tas, ko es ieraudzīju... (pievērsiet uzmanību sestajai sekundei),” raksta Džonesijs Džounss.



Soctīklu lietotāji komentāros sāka apspriest redzēto. Viņi izteica dažādus minējumus par to, kas tas varētu būt bez acīmredzamākās versijas – spoki. Populārākā alternatīva ir zirnekļa tīkls, tomēr bija arī tādi, kuri to apstrīdēja.



"Nu nē... Zirnekļu tīkls nerodas gaisā, un tas, protams, nepazūd. Vienīgais jautājums, uz kuru tagad ir jāatbild, ir tas, kas tas patiesībā ir," raksta happysnark.



Videoklipa dēļ Džonesijs Džounss ieguvis arī ienaidniekus. Komentāros daži cilvēki raksta, ka viņa istaba ir nekopta, kas nepārsteidz, ka tur iemājojuši ļaunie gari. Citi domā, ka tā vairāk atgādina narkotirgoņa māju, bet ēnas ir tikai dūmi.



"Kāds te vienkārši smēķē," komentēja Зоря Быков.



"Man liekas, ka tas ir diezgan dīvaini: uzstādīt drošības kameras narkotiku laboratorijā," rakstīja EndlessNites.



Neskatoties uz naidīgajiem komentāriem, video īpašnieks izdomāja, ko viņiem pateikt. Džounss pastāstīja, ka viņam nācās steidzami pamest pilsētu, bet, kad viņš gatavojās aizbraukt, vīrieša garāža bijusi tik pārpildīta, ka dažas lietas vajadzēja ienest istabā.



"Protams, ja es zinātu, ka todien manā viesistabā viesosies pāris spoki, es auditorijas dēļ būtu to sakopis," piebilda video autors.