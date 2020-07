Statuja tika uzstādīta pirms rītausmas bez varasiestāžu atļaujas.

Mākslinieks Marks Kvinns statujā atveidojis Dženu Rīdu, kas tika nofotografēta 7.jūnijā, stāvot uz postamenta pēc tam, kad protestētāji bija no tā nogāzuši Kolstona pieminekli un iemetušo to Eivonas upē.

Solidarizējoties ar protestētājiem ASV, Lielbritānijā un citās Eiropas valstīs notikuši protesti pret rasismu. Līdzīgi kā ASV, arī Lielbritānijā izskanējuši aicinājumi aizvākt verdzības atbalstītāju pieminekļus.

Kvinns, kurš ir viens no pazīstamākajiem Lielbritānijas skulptoriem, sacīja, ka Rīda ir radījusi skulptūru, kad uzkāpa uz postamenta un pacēla gaisā roku.

Rīda intervijā laikrakstam "The Guardian" pauda cerību, ka šī statuja palīdzēs "turpināt sarunu".

Kolstona piemineklis ir izvilkts no upes un to plānots novietot muzejā kopā ar plakātiem no kustības "Melnādaino dzīvībām ir nozīme" organizētajām demonstrācijām.