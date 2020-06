Ķīnā konstatēts jauns bīstams vīruss

Jaunā vīrusa nosaukums ir G4 un tas ģenētiski cēlies no H1N1, kas izraisīja pandēmiju 2009. gadā. Pētnieki no Ķīnas universitātēm un Ķīnas slimību kontroles un profilakses centra norāda, ka šim jaunajam vīrusam ir visas īpašības, kas padara to viegli lipīgu cilvēkam.

No 2011. līdz 2018. gadam pētnieki paņēmuši vairāk nekā 30 tūkstošus deguna audu paraugu lopkautuvēs Ķīnas provincēs. Iegūtie dati ļāvuši diferencēt 179 cūku gripas vīrusus.

Lielākā daļa no tiem bijuši jauna tipa, kas izplatījušies starp cūkām kopš 2016. gada. Galvenie simptomi ir drudzis, klepus un iesnas.

Eksperimenti ar seskiem pierādījuši, ka cilvēka imunitāte pret sezonas gripu nenodrošina aizsardzību no G4. Pēc paņemtajiem asins paraugiem kļuvis skaidrs, ka antivielas pret vīrusu bijis 10,4 procentiem darbinieku, kuri kontaktējušies ar cūkām – viņi jau bija inficējušies.

Analīzes liecina, ka ar jauno vīrusu varētu inficēties 4,4 procenti pasaules iedzīvotāju. Sākotnēji tika konstatēts, ka vīruss tiek nodots no dzīvnieka cilvēkam, kas raisa nopietnas bažas pētniekiem, taču patlaban neesot pierādījumu tam, ka vīruss varētu tikt nodots no cilvēka cilvēkam.