Aka un aizdomās turamā vēstules: jauna informācija bezvēsts pazudušās Madelēnas lietā

Detektīvi lūguši aizdomās turētā Kristiana Breknera bijušajām draudzenēm vēstules, kuras par seksuālu uzbrukumu tiesātais vīrietis viņām sūtījis. "Daily Mail" uzzinājis, ka Portugāles policija izskatījusi iespēju, ka Madelēnas līķis varētu būt izmests netālu no aizdomās turētā Kristiana bijušās dzīvesvietas.

Portugāles laikraksts "Sol" neinformē, vai ir veikta pilnīga akas izmeklēšana. Sestdien laikraksts vēstīja, ka sadarbībā ar Vācijas policijas kolēģiem viekti uzdevumi, kas ietver darbu pie urbumu pārbaudes pie mājas, kur Portugāles dienvidos dzīvoja Kristians.

Mērķis esot noskaidrot, vai pastāva kāda iespēja, ka britu meitenes līķis varētu būt iemsts kādā no akām. Vācijas prokurors Hanss Kristians Volters atzinis, ka šobrīd nav pietiekami daudz pierādījumu, lai tiesātu aizdomās turēto Brekneru.

Tāpēc tiek ievākta informācija no cilvēkiem, kuri pazina vīrieti: "Šobrīd mums nepietiek pierādījumu, lai viņu tiesātu, bet mums ir pierādījumi, ka aizdomās turamais ir izdarījis šo lietu. Tāpēc mums vajag vairāk informācijas no cilvēkiem, it īpaši no vietām, kur viņš ir dzīvojis un meklēt tur Madelēnu."

Turpat netālu dzīvojošie kaimiņi norādījuši, ka šonedēļ uzzinājuši par meklējumiem, kas notikuši pirms sešiem gadiem plašākā teritorijā, taču nekas netika atrasts.