Par beigtu vaboļu lasīšanu draud 40 gadu cietumsods?

Zoologs Aleksandrs Ignatenko, kurš Rostovas pie Donas zoodārzā vada sīko zīdītāju nodaļu, februāra sākumā devās atvaļinājumā uz Šrilanku. “Būtībā viņš aizbrauca ekspedīcijā,” intervijā TASS atklāj zoodārza direktors Aleksandrs Žadobins.

Gribējis tikai nofotografēt

Šrilankā Ignatenko salasījis beigtus kukaiņus gar ceļu un viesnīcas dārzā, lai, kā pats apgalvo, labā gaismā nofotografētu, noteiktu sugu un tad atliktu vietā. “Kukaiņi bieži iet bojā simtiem no karstām lampām, šie dzīvnieki vienalga ir miruši, bet var pakalpot zinātnei,” skaidro Ignatenko.

Aizturēšanas priekšvakarā viņš ievācis beigtas vaboles, bet, par nelaimi, aizmirsis tās kabatā. Nākamajā dienā zoologs ar draugiem devās uz nacionālo parku, bet apskatē pie izejas darbinieki atrada līķīšus, kompāniju aizturēja, atņēma telefonus, fotokameras, pases un uz nakti ieslēdza. Nākamajā dienā kratīšanā viesnīcā atrada vēl dažus beigtus kukaiņus, un Ignatenko arestēja.

Aizliegts pacelt pat putna spalvu

“Kā vēlāk izrādījās, šajā valstī aizliegts pacelt no zemes pat nokritušu lapiņu vai putna spalvu,” teic Ignatenko, kurš ieslodzījumā pavadīja pusotra mēneša. Vienu nedēļu viņš bijis cietuma slimnīcā, pārējo laiku ar draugiem “uz kailas betona grīdas vienā kamerā ar 86 vietējiem ieslodzītajiem”.

Kad Krievijas vēstniecības vietnē zoologam izdevās atrast angliski runājošu advokātu, aprīlī pētnieku atbrīvoja pret drošības naudu pandēmijas dēļ. Ignatenko apgalvo, ka viņam ar draugiem draud teju 38 000 eiro liels sods vai 40 gadu cietumā. Uzrādītas 277 apsūdzības, par katru kukaini paredzēti vairāki panti. Tagad Ignatenko lūdz palīdzību sociālajos tīklos, jo pašam tādas naudas nav.

Stingri likumi

Šrilankā darbojas stingri likumi, kas aizliedz nogalināt, ievainot vai sagūstīt jebkuru savvaļas dzīvnieku, ieskaitot bezmugurkaulniekus. Pat par viena kukaiņa ievākšanu atkarībā no sugas draud divi līdz pieci gadi cietumā vai sods no 15 000 līdz 50 000 rūpiju (73 līdz 246 eiro). Ignatenko uzsver, ka viņam ne prātā nav bijusi doma kaut ko izvest no valsts.

Daugavpils universitātes zinātņu prorektors, vaboļu pētnieks Arvīds Barševskis, kurš bijis daudzās ekspedīcijās Filipīnās, atklājis un aprakstījis jaunas sugas, par šo gadījumu saka: “Ir jāzina, kurā valstī ko drīkst dabā ievākt. Indijā, Šrilankā, Turkmenistānā, Turcijā bez atļaujām labāk to nedarīt.”

Parādās cita versija

Vēlāk gan publiski izskanējusi pavisam cita un krietni sakarīgāka versija, proti, viņu istabiņā esot atrastas ne vien beigtās vaboles, bet arī dažādi - kopumā ap 500 - dzīvi kukaiņi un dzīvnieki. Šī versija liek domāt, ka Ignatenko ar diviem biedriem, kuri arī tiek apsūdzēti, varētu būt mēģinājuši nodarboties ar dzīvnieku kontrabandu.

Paši apsūdzētie to gan kategoriski noliedz un arī viņu draugi un kolēģi Krievijā nepieļaujot šādu varbūtību, tomēr Šrilankas varasiestāžu komentāri liecina par pretējo.