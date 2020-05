Students pēc divu mēnešu prombūtnes atgriezās mājās, bet viņa ledusskapis bija pārvērties par briesmīgu radījumu midzeni

Adibs studē un kopā ar draugiem īrē dzīvokli Malaizijas galvaspilsētā Kualalumpurā. Pirms karantīnas puiši izlēma doties uz savām dzimtajām pilsētām. Kad ierobežojumi tika atcelti, puisis atgriezās galvaspilsētā un sastapās ar šausmām, kas viņu gaidīja ledusskapī. Tur bija iemitinājies milzīgs bars ar kāpuriem. Students nekavējoties iemūžināja skatu un publicēja fotogrāfiju "Twitterī", kur tā guva plašu ievērību.



Izrādījās, ka pēc iedzīvotāju aizbraukšanas negaisa laikā mājās tika izsisti korķi, kā dēļ pazuda elektrība. Kad Adibs atgriezās, viņš to ieslēdza atpakaļ. Tiesa gan,ledusskapis divu mēnešu laikā bija pārvērties par kukaiņu audzēšanas fermu. Tas, visticamāk, būs rūpīgi jāiztīra, vai pat jālikvidē, jo maz ticams, ka kādam no dzīvokļa īrniekiem būs drosme un apņēmība to darīt.

Ledusskapis divu mēnešu laikā bija pārvērties par kukaiņu audzēšanas fermu. (Foto: Twitter)

"Ja mēs nolemsim to iztīrīt, mums būs nepieciešams pilns individuālo aizsardzības līdzekļu komplekts, līdzīgi kā mediķiem, kuri ārstē inficētus cilvēkus," raksta Adiba kaimiņš.



Adibs notikušo situāciju uztver ar humoru. Komentāros viņš pajokojis, ka, ja vēlreiz uz tik ilgu laiku pametīs dzīvokli, tas pamatīgi pārvērtīsies, bet ledusskapī parādīsies mazs demogorgons (tēls no seriāli "Stranger Things"), vēsta "World of Buzz".

2 bulan tak balik rumah, balik rumah perasan suis letrik utama rumah off. Barangkali kene tendang masa kilat. Hasilnya peti ais rumah .. 🤢🤮 pic.twitter.com/vSbvTiB75m — Kinsey :) (@adib_ozil) May 4, 2020