VIDEO: bezmaksas ieejas dēļ 20 000 tūristi šturmē Ķīnas nacionālo parku

Mazāk nekā pēc mēneša, 21. februārī parks atkal sāka uzņemt apmeklētājus, taču samazināja tā teritorijā atļauto tūristu daudzumu no 50 000 uz 20 000.



Tomēr nesen Aņhui iedzīvotājiem tika atcelta 190 Juaņu (25 eiro) ieejas maksa, kas parasti tika iekasēta par Huanšanas ainaviskās teritorijas, ko dēvē arī par Dzeltenajiem kalniem, aplūkošanu, lai atdzīvinātu tūrisma nozari, kuru smagi skāra Covid-19 izraisītā krīze.

Cilvēku pūlis aizsprostoja arī kalnainās tūrisma takas. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Daudzi apmeklētāji bija ieradušies uz nacionālo parku un desmitiem tūkstošu cilvēku stāvēja plecu pie pleca, lai iekļūtu teritorijā. Vairums izvēlējās neievērot sociālās distancēšanās vadlīnijas, kā arī aizklāt sejas.



Abām ieejām vajadzēja tikt aizvērtām pēc tam, kad apmeklētāju skaits sasniedza maksimumu – 20 000 cilvēkus, bet tūristu pūļi aizsprostoja arī kalnainās tūrisma takas.



Nacionālā parka oficiālā „Weibo” lapa nedēļas nogalē informēja, ka 4.aprīlī valstī tiek atzīmēts "Qingming" festivāls, kas pazīstams arī kā kapakmeņu tīrīšanas diena.

Tūristu pārpildītais Huanšanas Nacionālais parks. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Ik stundu, izmantojot 120 autobusus, pie biļešu kasēm ieradās 5300 tūristi, vēlāk cilvēki tika mudināti aplūkot tuvumā esošās vietas pēc tam, kad parkā bija sasniegta jau 80% no ietilpības.



Pēc stundas biļešu kases tika aizvērtas, jo tika sasniegts 20 000 cilvēku limits, liekot darbiniekiem jaunatnākušajiem tūristiem atteikt ieeju.



Huanšanas Nacionālais parks atvainojās daudzajiem tūristiem, kuri nevarēja iekļūt teritorijā, sakot, ka apmeklētāju plūsma tikusi palēnināta veselības pārbaudes prasību dēļ, jo katram viesim bija jāuzrāda savs veselības stāvoklis un jāveic temperatūras testi.



Tiem, kuriem bija Covid-19 simptomi, nekavējoties tika atteikta parka apmeklēšana.



Parks tika kritizēts par bezmaksas ieejas politiku laikā, kad joprojām ir bažas par koronavīrusa izplatību. Huanšana ir viena no daudzajām teritorijām, kas piedāvā zemas cenas vai bezmaksas ieeju, lai piesaistītu apmeklētājus.



Laikā no 1. līdz 14. aprīlim Aņhui iedzīvotāji bez maksas var apmeklēt 31 ainaviskus apvidus Huanšanā vai ap to.



Province, kas robežojas ar Covid-19 epicentru Hubei, ziņo par 990 koronavīrusa gadījumiem un sešiem mirušajiem, savukārt Aņhui par pēdējo inficēšanos tik ziņots 27. februārī.



Huanšanas nacionālais parks 5.aprīļa ziņojumā pavēstīja, ka tas tūristiem pieprasīs masku nēsāšanu un sociālās distancēšanās ievērošanu, šī mērķa izpildei palielinot brīvprātīgo skaitu.



Cenšoties apturēt tūristu drūzmēšanos, parks paziņojis, ka tas uzlabos pūļa plūsmas kontroli.