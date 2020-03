Cilvēku bezatbildība Londonā: līdz durvīm pārbāzti metro

Vairāki Londonas iedzīvotāji kļuvuši par lieciniekiem cilvēku bezatbildībai. Metro ir pārpildīti, un to pamanījis arī pilsētas mērs.



"Es nevaru to pateikt vēl stingrāk - mums ir pilnībā jāpārtrauc lietot sabiedrisko transportu nesvarīgiem mērķiem," tviterī brīdināja Londonas mērs Sadiks Hans.

Metro vagoni Londonā ir pārpildīti un pasažieriem jāsaspiežas, lai varētu aizvērt duris. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Pirmdien, kad Covid-19 epidēmijā Lielbritānijā nāves gadījumu skaits sasniedza 335, premjerministrs Boriss Džonsons izsludināja valsts mēroga stingro karantīnas režīmu.

Lielbritānijas valdība pirmdien slēdza visu "nesvarīgo" veikalu darbu un pakalpojumu sniegšanu, kā arī aizliedza jebkādu pulcēšanos, par kuru tiek uzskatīta arī trīs personu satikšanās.

"Mums visiem pienācis laiks darīt vairāk. Jums jāpaliek mājās," televīzijā pārraidītajā uzrunā nācijā uzsvēra premjerministrs Boriss Džonsons, pasludinot tik bargu pasākumu īstenošanu, kādus Lielbritānija miera laikā vēl nav pieredzējusi.



Iedzīvotājiem jāpaliek mājās, un tās viņi var pamest, vienīgi lai dotos uz veikalu pēc pārtikas, medicīnisku apsvērumu dēļ vai arī lai sportotu, bet arī tas pieļaujams tikai vienam fizisko nodarbību veidam dienā.

Lielbritānijas valdība pirmdien aizliedza jebkādu pulcēšanos, par kuru tiek uzskatīta arī trīs personu satikšanās. (Foto: Twitter)

"Darba devēji! Lūdzu, atbalstiet savus darbiniekus, lai viņi var strādāt no mājām, atskaitot gadījumus, kad tas ir absolūti nepieciešami," mudināja Hans. "Šo noteikumu neievērošana nozīmēs vairāk zaudētu dzīvību."



Mērs arī aicināja valdību apturēt celtniecības darbus, ja vien netiek būvētas slimnīcas vai citi vitāli svarīgi objekti, šo pamudinājumu publicējot pēc tam, kad tīmeklī otrdienas rītā bija parādījušies fotoattēli ar ļaužu pilniem metro vilcieniem.



Uzņēmums "Transport for London" (TfL) samazinājis vilcienu reisu skaitu, un ar to spiesti rēķināties cilvēki, kas joprojām brauc uz darbu.



Hans pauda solidaritāti ar cilvēkiem, kas zaudēs visus ienākumus, ja paliks mājās.



"Daudziem no tiem, kas joprojām brauc, ir nulles stundu līgumi, [kad tiek maksāts par padarīto darbu, nevis teorētiskām darba stundām], viņi strādā atsevišķiem projektiem vai arī ir pašnodarbinātie," norādīja mērs.



"Pienācīga palīdzības pakete, lai atbalstītu šos strādniekus, atvieglotu šo situāciju un palīdzētu sabiedriskajam transportam, un es šo jautājumu esmu izvirzījis sarunās ar valdību."



TfL nespēj palielināt pakalpojumu apjomu, jo "arvien lielāks darbinieku skaits ir slimi vai pašizolācijā," piebilda Hans.



Lielbritānijas valdība pirmdien pārņēma kontroli par valsts dzelzceļu, lai koronavīrusa krīzes laikā nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu.

Transporta ministrija norāda, ka atceļ ar privātajiem investoriem noslēgtos franšīzes līgumus, uz vismaz sešiem mēnešiem uzņemoties visus riskus saistībā ar ieņēmumiem un izdevumiem.



Dzelzceļa pakalpojumi Lielbritānijā no pirmdienas tiek samazināti, ņemot vērā pasažieru skaita kritumu saistībā ar valdības aicinājumu Covid-19 izplatības laikā izvairīties no nesvarīgiem ceļojumiem.

Transporta ministrijas plāns paredz, ka operatori turpinās nodrošināt ikdienas pakalpojumus, par to saņemot nelielu pārvaldības maksu.