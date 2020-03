Pimenovs: saistībā ar imigrantu pieplūdumu ES jāpalīdz Grieķijai arī ar robežas apsardzību

Viņš norādīja, ka nezina visas pašreizējās situācijas detaļas, tomēr ES esot mācījusies no bēgļu un imigrantu krīzes 2015.gadā un ir izstrādātas pieejas, kā šādā situācijā jārīkojas. Deputātam ir skaidrs, ka ES un Latvijai ir jāizrāda solidaritāte šajā jautājumā, līdzīgi kā mēs to vēlētos, ja pašiem nāktos sastapties ar bēgļu plūsmu no austrumiem. Politiķis pieļāva, ka Latvija varētu sniegt palīdzību, arī nosūtot kādus robežsargus uz reģionu - reizē tas ir atbildīgo iestāžu vērtēšanas jautājums.

Pimenovs arī norādīja, ka pie Grieķijas robežas pulcējas dažādi cilvēki - daļa no tiem ir ekonomiskie imigranti, daļa - bēgļi. Politiķis akcentēja, ka Grieķijas un Bulgārijas robežām tuvumā Turcijā esošajiem cilvēkiem ES ir jāpalīdz ar uz vietas dzīvošanai nepieciešamo, lai novērstu sanitārās krīzes veidošanos, cilvēkiem uzturoties nepiemērotos apstākļos. Deputāts vērsa uzmanību arī uz nezināmo risku, ko koronavīrusa slimība "Covid-19" var radīt šiem cilvēkiem.

Kā ziņots, Turcijā pie robežas ar Grieķiju sapulcējušies vismaz 13 000 migrantu, svētdien paziņojusi ANO Starptautiskā migrācijas organizācija.

Savukārt Turcijas iekšlietu ministrs Sileimans Soilu svētdien tviterī ierakstīja, ka caur Edirnes provinci, kas robežojas ar Grieķiju un Bulgāriju, Turciju atstājuši 76 385 migranti.

Tomēr ne Grieķija, ne Bulgārija liela migrantu skaita ierašanos neapstiprina. Valdības pārstāvis Stelis Petss 29.februārī informēja, ka Grieķija vairāku stundu laikā novērsusi 4000 organizētu, masveidīgu un nelegālu robežas šķērsošanas gadījumus no Turcijas puses.

ES robežapsardzes aģentūra "Frontex" svētdien paziņoja, ka palielinājusi trauksmes līmeni uz robežām ar Turciju līdz augstam.