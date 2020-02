Grāmata, kura nonākusi daudzu redzeslokā, ir 1945. gadā dzimušā amerikāņu rakstnieka Dīna Kūnca novele “Tumsas Acis” (“The Eyes of Darkness”), kura pirmo reizi izdota 1981. gadā.

Tajā aprakstīts kādas sērojošas mātes stāsts, kura savu dēlu laiž ceļojumā kopā ar citiem pieredzējušiem ceļotājiem. Visi iesaistītie mirst neskaidros apstākļos un gadu vēlāk māte nolemj noskaidrot patiesību par to, kas atgadījās.

Grāmatas vīrusam patiesībā nav līdzību ar koronavīrusu

Teikums, kā dēļ grāmata nonākusi spekulētāju un sazvērestības teoriju cienītāju redzeslokā, tulkojumā no angļu valodas vēsta: “Viņi to sauc par “Wuhan-400” tādēļ, ka tas tika radīts laboratorijā netālu no Uhaņas pilsētas.”

Jauns.lv izdevās pārliecināties, ka šāds teikums angļu valodā izdotajā grāmatā (saskaņā ar “Google Books” pieejamo informāciju) tik tiešām ir atrodams, un saistībā ar grāmatā aprakstīto fiktīvo vīrusu tiek pieminēta tieši Ķīna.

Taču 1981. gada eksemplāros vīrusam ir cits nosaukums – “Gorki-400” un saistībā ar tā izcelsmi piemin PSRS.

Noveles 1981. gada eksemplārā atrodamais teksts. (Foto: Ekrānuzņēmums no "Google Books")

Vēlāk izdotos eksemplāros atrodamais teksts. (Foto: Ekrānuzņēmums no "Google Books")

Grāmatā ir izlasāms, ka autora izdomātais vīruss “Wuhan-400” (vai “Gorki-400”) ir cilvēku radīts un no tā mirstot 100% inficēto. Tā mūža ilgums ārpus cilvēka ķermeņa esot tikai viena minūte.

Sociālajos tīklos šāda informācija tiek izplatīta kopā ar fotogrāfijām, kurās redzams konkrētās grāmatas vāks un it kā arī atsevišķas lapaspuses, kurās ir pasvītrots minētais teikums.

Par internetā izskanējušajām runām, ka amerikāņu autors ir “paredzējis” 2020. gada vīrusa uzliesmojumu raksta vairāki mediji, tostarp arī faktu pārbaudīšanas vietnes (Snopes.com, Politifact.com), norādot, ka vairums šāda apgalvojuma piekritēju un izplatītāju pārspīlē.

Apspriež arī citās grāmatās rakstīto par 2020. gadu

Turklāt jāpiebilst, ka interneta baumas par amerikāņu autoru kā pareģi ietver arī grāmatas teikumu, kurā it kā minēts, ka 2020. gadā pasaulē uzliesmos jauna slimība ar pneimonijai līdzīgiem simptomiem.

Jauns.lv noskaidroja, ka konkrētais citāts (angļu valodā) ir aizgūts no citas, 2008. gadā izdotas grāmatas ar nosaukumu “Beigas: prognozes un pareģojumi par pasaules galu” (“End of Days: Predictions and Proophecies about the End of the World”). Grāmatas autore ir Silvija Brauna.

Saskaņā ar Politifact.com, sociālais tīkls “Facebook” uztver šīs publikācijas kā viltus ziņas.

Jauns.lv iepriekš jau ziņoja, ka "Facebook" iepriekš aizliedzis arī maldinošas reklāmas, kurās tiek mēģināts izmantot globālo koronavīrusa krīzi finansiāla labuma gūšanai.

Kompānija paziņoja, ka turpina darbu pie "dezinformācijas un kaitīga satura izplatības ierobežošanas saistībā ar koronavīrusu", vienlaikus savienojot lietotājus ar informāciju, ko izplata kvalificētas veselības organizācijas.